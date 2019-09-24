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Мир

Юная активистка из Швеции отчитала мировых лидеров и пронзила Трампа «убийственным взглядом» (видео)

12:29 24 сентября 2019 225
Грета Тунберг смотрит на Дональда Трампа
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

16-летняя Грета Тунберг из Швеции, которую называют самым влиятельным в мире подростком, выступила на саммите ООН, посвященном проблемам изменения климата. Как пишет CNN, она очень эмоционально отчитала мировых лидеров. «Вы, с вашими пустыми словами, украли мое детство и мои мечты!» — эмоционально заявила Грета. Она также добавила, что тридцать лет исследований ученых доказали опасность, которая угрожает человечеству. «Как смеете вы отворачиваться от этого?». — просила она.

«Люди страдают. Люди умирают. Рушатся целые экосистемы. Мы находимся в начале массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете!», - сказала активистка, не сдерживая слез.

Особенное внимание прессы привлек к себе красноречивый взгляд, которым Грета одарила неожиданно появившегося на саммите и проходившего мимо нее Дональда Трампа, который не раз публично называл сообщения об изменениях климата выдумками ученых. «Если бы только взгляд мог убивать»», - писали пользователи соцсетей.

Позже президент США, который не стал слушать речь Греты, разместил в соцсети Twitter издевательский пост. «Она выглядит очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и замечательное будущее. Как приятно это видеть!», — написал он.

Тунберг прославилась как защитница окружающей среды менее года назад — после того, как вышла с одиночным пикетом к зданию шведского парламента, призывая принять меры против изменения климата. Она вдохновила людей по всему миру на «школьные забастовки», идея которых состоит в том, что по пятницам вместо уроков школьники выходят на улицы, стремясь привлечь внимание политиков и общественности к проблеме климатического кризиса. Девочка стала номинантом на Нобелевскую премию мира. В апреле 2019 журнал Time назвал ее одной из 100 наиболее влиятельных людей 2019 года. А в мае 2019 она уже попала на обложку номера этого издания.

В 2017 году, как писали «ФАКТЫ», Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату.

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