Мир

16-летняя Грета Тунберг из Швеции, которую называют самым влиятельным в мире подростком, выступила на саммите ООН, посвященном проблемам изменения климата. Как пишет CNN, она очень эмоционально отчитала мировых лидеров. «Вы, с вашими пустыми словами, украли мое детство и мои мечты!» — эмоционально заявила Грета. Она также добавила, что тридцать лет исследований ученых доказали опасность, которая угрожает человечеству. «Как смеете вы отворачиваться от этого?». — просила она.

Greta Thunberg: «For more than thirty years the science has been crystal clear. How dare you continue to look away? And come here saying you are doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight.» https://t.co/pf7ZUs7X5P pic.twitter.com/wyofU9Lh68 — euronews (@euronews) September 23, 2019

«Люди страдают. Люди умирают. Рушатся целые экосистемы. Мы находимся в начале массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете!», - сказала активистка, не сдерживая слез.

Особенное внимание прессы привлек к себе красноречивый взгляд, которым Грета одарила неожиданно появившегося на саммите и проходившего мимо нее Дональда Трампа, который не раз публично называл сообщения об изменениях климата выдумками ученых. «Если бы только взгляд мог убивать»», - писали пользователи соцсетей.

If a picture is worth 1,000 words then this GIF is worth 100,000 #ClimateWeek2019 pic.twitter.com/AqXdeUzgk3 — NowThis (@nowthisnews) September 23, 2019

Позже президент США, который не стал слушать речь Греты, разместил в соцсети Twitter издевательский пост. «Она выглядит очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и замечательное будущее. Как приятно это видеть!», — написал он.

Тунберг прославилась как защитница окружающей среды менее года назад — после того, как вышла с одиночным пикетом к зданию шведского парламента, призывая принять меры против изменения климата. Она вдохновила людей по всему миру на «школьные забастовки», идея которых состоит в том, что по пятницам вместо уроков школьники выходят на улицы, стремясь привлечь внимание политиков и общественности к проблеме климатического кризиса. Девочка стала номинантом на Нобелевскую премию мира. В апреле 2019 журнал Time назвал ее одной из 100 наиболее влиятельных людей 2019 года. А в мае 2019 она уже попала на обложку номера этого издания.

В 2017 году, как писали «ФАКТЫ», Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату.

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