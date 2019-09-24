Происшествия

В Днепре столкнулись маршрутка и грузовик: 11 человек попали в больницу (фото, видео)

24 сентября в Днепре произошла авария — столкнулись КрАЗ и маршрутное такси № 146 Б, которое перевозило пассажиров. Столкновение произошло на перекрестке улицы Генерала Пушкина и Запорожского шоссе, есть пострадавшие. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

ДТП произошло возле остановки «Динамо», около 8:20. По словам очевидцев, КрАЗ двигался на красный сигнал светофора, но окончательные выводы по аварии даст следствие.

В результате столкновения пострадало 11 пассажиров маршрутного такси, они госпитализированы. У одной девушки подозревается травма позвоночника, травмы других участников ДТП — менее тяжелые. Маршрутка получила сильные повреждения наружной части и салона.

Авария привела к затруднениям в движении транспорта — в левой и центральной полосах дороги оно практически парализовано.

Напомним, в минувшие выходные на трассе в Одесской области маршрутка столкнулась с грузовиком. Жертвами ДТП стали 9 человек. Еще одна авария произошла на трассе Киев-Чоп в ночь на 23 сентября — фура влетела в автобус с работниками Житомирского трамвайно-транспортного управления. В результате аварии погибли 9 человек, 11 — были госпитализированы.

Фото: «Информатор», ГУНП в Днепропетровской области

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