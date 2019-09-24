Новые тренды в маникюре: радужные переливы, крем и лаванда (фото)

Стиль жизни

Осенние тренды не менее эффектны, чем летние. Они не кричащие, не вычурные. На смену неоновым цветам пришла более благородная палитра. Что касается дизайна, осенью он тоже становится более сдержанным. И в этом прелесть моды. Ведь все, согласитесь, надоедает. Мода же, словно искусный кулинар, который всегда знает, какую пряность добавить в то или иное блюдо, каким ингредиентом дополнить его, а какой будет лишним. К слову, смена времени года сейчас неизменно отражается и в сезонных меню в ресторанах. Что же касается индустрии красоты, она в плане перемен, пожалуй, самая мобильная из всех сфер.

О новых тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Лондона, многократный призер международных чемпионатов по ногтевому искусству Алина Михай.

— Один из трендов осени — короткие натуральные ногти, — рассказывает Алина Михай. — Они покрыты гель-лаком, но очень естественны. Лаконично и стильно, а главное — удобно. Если вы стремитесь к элегантности, рассмотрите для себя оттенки розового, дополните дизайн несколькими кристаллами — и будете неотразимы.

Нежно смотрится беби-бумер и прекрасно сочетается практически с любым нарядом. Очень красив на ногтях пигмент с перламутровым сиянием и радужными переливами. Его еще называют зеркальным эффектом. Изысканно смотрится маникюр омбре с легким блеском.

В тренде зеркальный эффект, радужные переливы

— Какие необычные оттенки предлагает этой осенью мода?

— Здесь и багрянец, в который осенью одеты деревья, и темно-коричневый, и синий, и изумрудный, и медный. Осень 2019 года любит винтажные цвета. В то же время есть и светлые, и яркие. Например, очень красив мягкий лавандовый оттенок ногтей. Его можно сочетать с кремовым или «шампань». Тандем оттенков можно дополнить фигуркой балерины, бабочкой, куклой… Важно, чтобы все было сделано со вкусом.

Беби-бумер прекрасно сочетается практически с любым нарядом

— А какие оттенки красного модны в этом сезоне?

— От светлого рябинового до темного бордо. Красный — это классика. Он в моде всегда. У каждой женщины есть свой любимый его оттенок. Конечно, при этом есть и нелюбимые оттенки, которые ассоциируются с дискомфортом.

Изысканно смотрится маникюр омбре с легким блеском

— Ваши клиенты интересуются новыми трендами?

— Конечно. Без учета модных тенденций невозможно выглядеть стильно. Многие читают о трендах в фэшн-изданиях, смотрят фэшн-каналы, черпают информацию из интернета и социальных сетей. При этом всегда советуются со мной, что лучше всего подойдет для их ногтей.

Очень красив мягкий лавандовый оттенок ногтей. Его можно сочетать с кремовым

— О чем может рассказать маникюр?

— О многом. Например, о том, насколько женщина элегантна, какой у нее вкус, насколько она современна. Не зря ведь говорят, что ногти — визитная карточка женщины.

Если вы стремитесь к элегантности, рассмотрите для себя оттенки розового, дополните дизайн несколькими кристаллами

— Маникюр должен гармонично сочетаться с одеждой и украшениями. А с ароматом духов? В парфюмерных бутиках вы можете заметить, что цвет каждого флакона не случайный. Свежие ароматы ассоциируются с голубым и зеленым цветами, сладкие запахи — с желтым, оранжевым и красным.

— Это интересный вопрос. Я заметила, что чем более насыщен запах духов, тем более натуральный лаконичный дизайн маникюра предпочитают женщины со вкусом. А если ногти красные или декорированы кристаллами, шлейф аромата едва уловим. Думаю, это правильно. Во всем должен быть баланс.

— Как лучше сочетать маникюр с педикюром?

— Они должны гармонировать друг с другом. Ногти на ногах можно делать в нюдовых тонах, тогда они будут сочетаться с любым оттенком лака на руках.

— Случалось, что клиентка просила сделать ей маникюр под цвет нового автомобиля?

— Такого не было. А вот под цвет новых туфелек — да.

Алина Михай: «Будьте креативными! Ищите свой стиль»

— Какой дизайн самый практичный?

— Минималистичный. Короткие ногти с нюдовым покрытием — это и стильно, и удобно. С такими ногтями можно смело отправляться в спортзал. Они будут уместны и в офисе, и на вечеринке. Важно, чтобы форма, длина и цвет вам нравились. А это залог комфортного самочувствия.

— Посоветуйте, как лучше ухаживать за ногтями и кожей рук.

— Нужно увлажнять кутикулу и кожу. Сухость не красит ногти и руки. Увлажнение требуется постоянное. Очень действенный метод ухода за руками — парафинотерапия. Ну и, думаю, нелишне будет напомнить о том, что агрессивные моющие средства — враг наших рук. А поскольку от домашней работы не избавишься, нужно делать уборку в перчатках. Они защитят руки и ногти.

— Алина, что вас вдохновляет на творчество?

— Природа и красивые люди. Они мотивируют создавать красоту. А красота создает настроение, одухотворяет. Я не раз наблюдала такую картину. Клиентка приходит в подавленном состоянии, у нее дома проблемы, на работе неприятности. Но в процессе маникюра она расслабляется. Это очень хороший релакс. А когда видит свои ногти с красивым дизайном, на ее лице появляется улыбка. И это самый лучший для меня комплимент. И, конечно же, стимулом являются новшества, которые происходят в отрасли. Они — во всем: в технологиях, материалах, подходах. Очень важно следить за сезонными тенденциями. Они обновляются постоянно, поэтому профессионалам нужно все время держать руку на пульсе моды. Мы должны предложить клиенткам то, что стильно и современно, что сделает их образ неповторимым и принесет им положительные эмоции.

— Что бы вы пожелали читательницам «ФАКТОВ»?

— Будьте креативными! Ищите свой стиль, и вы обязательно его найдете. Не бойтесь экспериментировать! Ведь это так замечательно, когда вы находитесь в постоянном обновлении. Новизна же — это прогресс и современность. Будьте красивы и счастливы! Для женщины это очень важно. И я вам этого желаю от всей души.

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Фото из альбома Алины Михай

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