Германия дает визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами — Bild

Мир

С апреля текущего года Германия выдала около 100 тысяч виз обладателям российских паспортов. Часть виз при этом была предоставлена псевдороссиянам — жителям оккупированных районов Украины, в которых с весны массово раздаются паспорта РФ. Об этом сообщает немецкая Bild.

На проблемы при выдаче немецких виз обратила внимание депутат Бундестага Рената Альт. Политик возмущается, что на словах федеральное правительство ФРГ критикует путинскую политику по раздаче паспортов жителям ОРДЛО. На деле же оказывается, что немецкие власти не ставят себе за труд проверять, куда ставят визу: в обычный российский паспорт или в документ жителя оккупированных территорий, воспользовавшегося путинской паспортизацией.

«Федеральный канцлер и федеральный министр иностранных дел на словах твердят о поддержке украинского правительства. Но в то же время, оказывается, можно легко поставить визу в российские паспорта, которые Путин раздает на востоке Украины!» — возмущается Альт в интервью газете Bild.

Напомним, Эстония решила не признавать российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей с 24 апреля 2019 года. Литва предложила на уровне Евросоюза считать недействительными паспорта РФ, выдаваемые на Донбассе. Также в ЕС обсуждался вопрос о новых санкциях для РФ за паспортизацию на оккупированных территориях.

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