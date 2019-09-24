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Где в Киеве до 29 сентября проходят традиционные осенние ярмарки: адреса
В последнюю неделю месяца предприниматели, представители мелких агрохозяйств и перерабатывающих предприятий, а также фермеры предложат широкий ассортимент продуктов. Особенно впечатляет осеннее разнообразие овощей и фруктов. Покупатели также смогут приобрести мед, бакалею, консервацию, яйца, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие товары. Большинство уличных торговых рядов размещаются на привычных локациях и открыты с утра
24 сентября (вторник) торговля проходит:
- в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;
- в Дарницком — на улице Е. Харченко, 41−47, на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35.
25 сентября (среда) ярмарки открыты:
- в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;
- в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), на улице Анны Ахматовой, 31, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.
26 сентября (четверг) распродажи развернутся:
- в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
- в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина, на улице Е. Харченко, 41−47;
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35.
27 сентября (пятница) уличная торговля состоится в пяти районах:
- в Голосеевском — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на улице А. Ахматовой, 31;
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Академика Курчатова (между улицами Милютенко и Братиславской);
- в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
- в Подольском — на улице Полковой, 72.
28 сентября (суббота) сельхозярмарки работают по адресам:
- в Голосеевском — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Закревского (в границах проспекта Маяковского, 2а и улицы Т. Драйзера) Кубанской Украины (между улицей Космонавта Волкова и проспектом Лесным);
- в Днепровском — на бульвере А. Бучмы, 2−10;
- в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
- в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1.
29 сентября (воскресенье) распродажи состоятся:
- в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Василия Касияна);
- в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).
Ранее киевлянам сообщили о подорожании воды. Новые тарифы тарифы вступят в силу после Нового года.
В Киеве также проводятся профилактические работы на водопроводных сетях, поэтому жильцам следует заранее запастись водой.
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— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...