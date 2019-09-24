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Мир

Мадуро прилетел к Путину: в сеть попало фото

15:42 24 сентября 2019 82
мадуро
Инф. «ФАКТОВ»

Николас Мадуро, все еще называющий себя президентом Венесуэлы, неожиданно прилетел в Россию. Слухи о том, что запланирован вылет Мадуро в Москву появились вечером 23 сентября, а на следующий день Мадуро поделился снимками, как его встречает российская делегация.

мадуро

По словам Мадуро, главной целью поездки была встреча с Владимиром Путиным.

мадуро

Венесуэльский политик заявил, что хочет укрепить «добрые и уважительные отношения между двумя народами». А братство с Россией должно стать фундаментом для будущего процветания Венесуэлы.

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Напомним, в Венесуэле с января 2019 года установилось фактическое двоевластие. Спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом, а Николас Мадуро отказался уйти в отставку. Гуайдо подерживается Штатами и Евросоюзом. За Мадуро вступились Россия, Китай, Турция и Куба. По некоторым сведениям, именно под влиянием инструкций из Кремля Мадуро не покинул Венесуэлу, не сбежал на Кубу, а остался на родине.

Российский президент при этом категорически отрицает военное присутствие РФ в Венесуэле и влияние на Мадуро. По словам Путина, Мадуро — президент, сам всеми руководит и в российском руководстве не нуждается.

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