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Мадуро прилетел к Путину: в сеть попало фото
Николас Мадуро, все еще называющий себя президентом Венесуэлы, неожиданно прилетел в Россию. Слухи о том, что запланирован вылет Мадуро в Москву появились вечером 23 сентября, а на следующий день Мадуро поделился снимками, как его встречает российская делегация.
По словам Мадуро, главной целью поездки была встреча с Владимиром Путиным.
Венесуэльский политик заявил, что хочет укрепить «добрые и уважительные отношения между двумя народами». А братство с Россией должно стать фундаментом для будущего процветания Венесуэлы.
Напомним, в Венесуэле с января 2019 года установилось фактическое двоевластие. Спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом, а Николас Мадуро отказался уйти в отставку. Гуайдо подерживается Штатами и Евросоюзом. За Мадуро вступились Россия, Китай, Турция и Куба. По некоторым сведениям, именно под влиянием инструкций из Кремля Мадуро не покинул Венесуэлу, не сбежал на Кубу, а остался на родине.
Российский президент при этом категорически отрицает военное присутствие РФ в Венесуэле и влияние на Мадуро. По словам Путина, Мадуро — президент, сам всеми руководит и в российском руководстве не нуждается.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!