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Политика

Князев ушел в отставку с поста главы Нацполиции

16:33 24 сентября 2019 576
князев
Инф. «ФАКТОВ»

Глава Национальной полиции Сергей Князев подал в отставку. Об этом он объявил на брифинге в Киеве.

«Я принял решение подать в отставку. Только что вернулся из командировки, передав министру заявление об увольнении меня с должности», — уточнил Князев.

О причинах своей отставки Князев не распространялся. «Считаю этот шаг именно таким, как это принято в полиции европейского государства», — добавил он и покинул зал.

Напомним, Князев возглавлял Нацполицию Украины с февраля 2017 года. 23 сентября стало известно о скандале с бывшей женой главного полицейского Украины: якобы экс-супруга пересекала границу с крупной суммой денег и была задержана. По этому поводу Князев заявил, что сведения о мешках с деньгами — преувеличение, крупная сумма действительно фигурировала в деле, но была получена законным путем, задекларирована и после предъявления дополнительных документов была разрешена к вывозу.

По некоторым данным, решение об увольнении Князева было принято еще на прошлой неделе, до резонансной истории на границе.

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