Украина

Будет тепло: Украина побила многолетний рекорд по запасам газа на зиму

В украинских подземных хранилищах газа накоплен рекордный за девять лет запас «голубого топлива». Украина готова к осенне-зимнему сезону 2019−2020 годов.

По информации компании «Укртрансгаз», в ПХГ накоплено почти 20 млрд кубометров газа (при активной емкости 31 млрд кубометров). К началу отопительного сезона, до которого осталось полмесяца, в хранилища закачают еще 0,5 млрд кубометров.

Напомним, отопительный сезон в Украине традиционно начинается во второй декаде октября. «ФАКТЫ» выяснили, что будет с ценами на газ для населения зимой и возможен ли так называемый «блэкаут».

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