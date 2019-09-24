24.06 / 24.33 26.34 / 26.78
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Будет тепло: Украина побила многолетний рекорд по запасам газа на зиму

16:59 24 сентября 2019 94
газ
Инф. «ФАКТОВ»

В украинских подземных хранилищах газа накоплен рекордный за девять лет запас «голубого топлива». Украина готова к осенне-зимнему сезону 2019−2020 годов.

По информации компании «Укртрансгаз», в ПХГ накоплено почти 20 млрд кубометров газа (при активной емкости 31 млрд кубометров). К началу отопительного сезона, до которого осталось полмесяца, в хранилища закачают еще 0,5 млрд кубометров.

таблица

Напомним, отопительный сезон в Украине традиционно начинается во второй декаде октября. «ФАКТЫ» выяснили, что будет с ценами на газ для населения зимой и возможен ли так называемый «блэкаут».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер