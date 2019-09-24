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Будет тепло: Украина побила многолетний рекорд по запасам газа на зиму
В украинских подземных хранилищах газа накоплен рекордный за девять лет запас «голубого топлива». Украина готова к осенне-зимнему сезону 2019−2020 годов.
По информации компании «Укртрансгаз», в ПХГ накоплено почти 20 млрд кубометров газа (при активной емкости 31 млрд кубометров). К началу отопительного сезона, до которого осталось полмесяца, в хранилища закачают еще 0,5 млрд кубометров.
Напомним, отопительный сезон в Украине традиционно начинается во второй декаде октября. «ФАКТЫ» выяснили, что будет с ценами на газ для населения зимой и возможен ли так называемый «блэкаут».
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