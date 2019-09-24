Пастила и роллы: простые рецепты школьных перекусов от ведущей «Ревизора»

Стиль жизни

Учебный год начался, а это значит, что мамам надо хорошо продумать меню для своего ребенка. Ведь питание в школьном возрасте важно как для физического, так и для умственного развития. Кулинарные эксперты советуют родителям проявить фантазию, чтобы домашние блюда стали любимыми для детей и те не соблазнялись на вредные перекусы или фастфуды! В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» ведущая программы «Ревизор Х» на Новом канале, кулинарный эксперт Юлия Панкова поделилась несложными в приготовлении рецептами для ежедневного рациона школьника (ранее эксперт рассказала, как приготовить итальянское печенье бискотти, которое также можно дать ученику с собой в школу).

«В школе у ребенка должен быть второй завтрак»

— Юля, каким должен быть завтрак у ребенка, отправляющегося в школу? Ведь часто он проводит там целый день.

— Идеальный завтрак для ребенка — это когда он полезный, питательный и вкусный. Основой для таких блюд должны быть прежде всего углеводы: всевозможные крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, злаковые хлебцы. Рекомендую утром приготовить ребенку овсяную кашу на воде.

— Но даже не все взрослые ее любят!

— Поэтому надо проявить немного фантазии. Сделать так, чтобы в этом блюде были и любимые ребенком лакомства. Например, добавьте в овсянку орехи, сухофрукты или свежие сезонные фрукты. Вместо сахара используйте мед. Только поливайте им кашу уже в тарелке. А вот от таких популярных «готовых завтраков», как хлопья и мюсли, советую отказаться. В них слишком много сахара и соли.

— Ребенок в школе может быстро проголодаться и захотеть перекусить.

— Конечно! Одной кашей весь день сыт не будешь. В школе у ребенка должен быть так называемый второй завтрак. Это чаще всего легкий перекус вроде яблока, банана, изюма или цельнозернового печенья.

Можно дать с собой и бутерброд, но вместо хлеба использовать хлебцы. Сейчас огромный выбор таких хлебцев: житние, пшеничные, гречневые. Сверху можно положить то, что ребенок больше всего любит, — сыр или кусочек ветчины. Кстати, вспоминаю свои школьные годы, когда мама обязательно давала мне на перекус яблоко и банан. Я очень редко ела бутерброды. Обычно покупала в школьной столовой булочку. До сих пор помню ее пряный аромат, который разливался по всем коридорам. Устоять перед ним и не купить булочку было просто нереально!

«Вместе с роллами можно дать с собой полезную пастилу из яблок»

— Как поступить с обедом? Ребенку ведь необходимо и горячее.

— Увы, не во всех школьных столовых есть горячие блюда. Так что надо быть готовым к тому, что обед тоже придется давать в школу, в специальной термопосуде. Честно говоря, я рекомендую готовить ребенку первое блюдо.

— С собой?!

— Да, и в этом тоже нет ничего сложного. Зато первое блюдо лучше всего усваивается организмом. Вот один из вариантов: берете любой бульон (можно и воду), добавляете туда несколько кусков отварного лосося или мяса, пару отварных картофелин, немного соли по вкусу. Затем взбиваете суп в блендере — и все готово! Это быстро и вкусно! К тому же удобно давать в термопосуде в школу.

— Бывает, что дети остаются в школе на продленку и пропускают полдник.

— Его совершенно ни к чему пропускать! Полдник — еще один перекус в школе. Предлагаю приготовить для него роллы с кус-кусом, которые наверняка понравятся всем детям.

Надо взять обычный лаваш, сливочный сыр, огурец, кус-кус и соевый соус. Готовится такое блюдо просто, за пару минут, перед тем как ребенок выходит в школу. Кус-кус нужно залить кипятком на 10 минут и добавить чайную ложку соевого соуса. Затем намазать лаваш сливочным сыром, сверху выложить кус-кус и почищенный, порезанный полосками огурец. Все это завернуть в ролл и порезать его на небольшие куски, чтобы ребенку было удобно есть. Питательный перекус для вашего малыша готов!

— Дети все же любят что-то сладенькое…

— Вместе с роллами можно дать с собой в школу полезную пастилу из яблок. Готовить ее совсем несложно.

Возьмите 2 килограмма яблок, положите в глубокую миску, налейте туда полстакана воды. Включите духовку на 170 градусов и запекайте 40 минут. Печеные фрукты оставьте охладиться. Затем с помощью сита перетрите в пюре. Эту массу положите в кастрюлю и на небольшом огне варите, пока она не загустеет. После добавьте в пюре 200 граммов сахара, перемешайте до полного растворения. Взбейте эту массу блендером. Она должна стать белого цвета. Противень застелите пергаментом, на который выложите загустевшее пюре. Выровняйте по всей поверхности и поставьте в духовку на шесть часов (температура 50 градусов). Затем переверните и подсушите еще немного. Если готовая пастила плохо снимается с пекарской бумаги, смочите ее водой и оставьте на несколько минут. Затем можно свернуть пастилу в ролл и порезать на кусочки. Полезный десерт в школу готов! А главное, его можно приготовить с запасом. Пастила прекрасно хранится просто в закрытой банке.

— Чем можно побаловать ребенка на ужин?

— Советую приготовить домашний йогурт. Для этого необходимо вскипятить молоко и добавить в него закваску, купленную в аптеке или супермаркете. Затем хорошо перемешать смесь и поставить на сквашивание в мультиварку или йогуртницу. Через шесть часов йогурт будет готов. Его можно есть с фруктами или джемом.

На самом деле все рецепты, которые я дала, базовые. Их легко можно менять, добавляя другие продукты. Таким образом у вашего школьника каждый день будут новые, полезные и вкусные блюда, которые он будет есть с удовольствием!

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о новом подходе к детскому питанию в киевских школах. Так, в столовых стали готовить полезные блюда по рецептам победителя «МастерШефа» Евгения Клопотенко.

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