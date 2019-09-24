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Политика

Уволенному Аброськину нашли "теплое место" в Одессе

19:52 24 сентября 2019 440
аброськин
Инф. «ФАКТОВ»

Вячеслав Аброськин, который покинул пост первого замглавы Национальной полиции, продолжит карьеру в сфере МВД, но теперь в системе образования. Аброськину обещают место ректора Одесского университета внутренних дел.

О том, что приказ о назначении Аброськина появится в ближайшие дни, сообщает «Думская». Крупный вуз по подготовке кадров для МВД пока что остается без ректора. Предыдущий руководитель университета Иван Катеринчук ушел с поста 13 сентября, и пока что организационные вопросы решает первый проректор Анатолий Никитин.

Напомним, в руководстве Национальной полиции в сентябре случились масштабные кадровые перестановки. В том числе ушел с должности первый заместитель председателя Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

В интервью «ФАКТАМ» Аброськин рассказал, что теперь ждет разработанный им законопроект о противостоянии насилию над детьми и другие законодательные инициативы.

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