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Уволенному Аброськину нашли "теплое место" в Одессе
Вячеслав Аброськин, который покинул пост первого замглавы Национальной полиции, продолжит карьеру в сфере МВД, но теперь в системе образования. Аброськину обещают место ректора Одесского университета внутренних дел.
О том, что приказ о назначении Аброськина появится в ближайшие дни, сообщает «Думская». Крупный вуз по подготовке кадров для МВД пока что остается без ректора. Предыдущий руководитель университета Иван Катеринчук ушел с поста 13 сентября, и пока что организационные вопросы решает первый проректор Анатолий Никитин.
Напомним, в руководстве Национальной полиции в сентябре случились масштабные кадровые перестановки. В том числе ушел с должности первый заместитель председателя Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.
В интервью «ФАКТАМ» Аброськин рассказал, что теперь ждет разработанный им законопроект о противостоянии насилию над детьми и другие законодательные инициативы.
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