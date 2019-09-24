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Случайное знакомство в соцсети стоило жизни ребенку с оккупированной территории Донбасса (фото)
На оккупированной территории Донецкой области изнасиловали и зверски убили школьницу. Такое сообщение появилось в группах жителей ОРДО в социальных сетях.
Убийство произошло в понедельник, 23 сентября, в городе Харцызске, но официально пожарные и стражи правопорядка, которые работают на оккупированной территории, подтвердили его только сегодня, 24 сентября.
Согласно информации спасателей, сообщение о пожаре в квартире на втором этаже дома № 2 по улице Шалимова поступило в местную пожарную службу 23 сентября в 05:30. Прибывший наряд обнаружил открытой входную дверь одной из квартир. Внутри горела одежда. Потушив пожар, спасатели обнаружили труп 13-летней девочки со следами насильственной смерти. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа.
Стражи правопорядка, работающие на оккупированной территории, подтвердили факт убийства. «Неизвестный перерезал горло девушке, нанес несколько десятков ножевых ранений, а перед этим изнасиловал и поджег квартиру. На данный момент установлены личности вероятных подозреваемых в совершении убийства», — говорится в официальном сообщении.
По разным данным, убийца (или убийцы) нанес от 30 до 50 ножевых ранений, поджег вещи на теле убитой и открыл газовые конфорки. Дом едва не взлетел на воздух.
Люди пишут о том, что убитую звали Полина. Убийцу она пригласила в дом сама, познакомившись с ним в социальных сетях, тайком от своих родителей.
Фото убитой из социальной сети
Ранее «ФАКТЫ» сообщали подробности изнасилования 11-летней девочки под Черкассами.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!