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Своя ноша не тянет: легендарная украинская певица обедает с внучкой на шее (фото)
Популярная украинская певица Тоня Матвиенко, которая ранее показывала, как ее легендарная мать Нина Матвиенко танцует с маленькой внучкой Ниночкой, порадовала поклонников забавным фото.
На снимке, который Антонина опубликовала в Instagram, Нина Матвиенко обедает, а ее внучка сидит у бабушки на шее в короне.
«С бабушки не слазим», — подписала Тоня фото. Ее подписчики умилились. «Какая красивая принцесса», «Добрее бабушки не сыскать», «И я бы ничего не сказала своей внученьке. Я бы даже не заметила. Люблю своих!», «Своя ноша не тянет», «Бабушкина любимая кнопочка», — пишут комментаторы.
Не обошлось и без хейтеров. Они отметили, что девочку плохо воспитали.
Напомним, что маленькую Нину назвали в честь бабушки. Фамилия у нее — Матвиенко. Так захотел муж Тони и отец малышки Арсен Мирзоян. А как родилась Нина, Тоня рассказала в интервью «ФАКТАМ».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!