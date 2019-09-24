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Происшествия

Мужчина случайно зарубил себя топором: подробности жуткого ЧП на Харьковщине (фото 18+)

22:44 24 сентября 2019 469
топор
Инф. «ФАКТОВ»

В Харьковской области мужчина смертельно поранил себя топором, выполняя плотницкие работы во дворе. Медики прибыли оперативно, но 40-летний пострадавший скончался до приезда врачей.

Как сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, на вызов в село Садовое Близнюковского района бригада прибыла очень быстро — через четыре минуты после поступления звонка на «103». Тем не менее, спасать было уже некого. Мужчина перебил себе топором бедренную артерию и скончался от кровопотери.

мужчина

Артериальные кровотечения в области бедра крайне опасны, поскольку на оказание первой помощи дается не более 10 минут, после этого человек истекает кровью. Если бы рядом с мужчиной оказался кто-то с навыками наложения жгута, жизнь можно было бы спасти.

Напомним, ранее в Полтаве полицейские правильным наложением жгута спасли жизнь мужчине, попавшему под поезд. А «ФАКТЫ» собрали практические советы специалистов, как оказывать первую помощь при тяжелых травмах.

Фото КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"/Facebook

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