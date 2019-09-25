«Сделали шлюхой в 15 лет»: Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали за 500 долларов

Шоу-бизнес

На днях вышла автобиографическая книга 56-летней Деми Мур под названием «Наизнанку», в которой она поделилась скандальными подробностями прошлого. Перед презентацией книги актриса посетила шоу «Доброе утро, Америка», где рассказала о тяжелом детстве, пишет «Стархит».

Оказывается, родительница звезды Вирджиния Кинг страдала алкоголизмом, поэтому была готова на все, чтобы раздобыть очередную бутылку спиртного. Так, женщина брала юную дочь с собой в ночные заведения, чтобы привлекать состоятельных мужчин.

А однажды Деми пришла домой и обнаружила незнакомца, который был гораздо старше ее. Мужчина надругался над девочкой. Как впоследствии оказалось, все это организовала Вирджиния, которой заплатили 500 долларов.

«Это было изнасилование и самое кошмарное предательство. Он так и спросил меня: каково это, когда из тебя делают шлюху в 15 лет», — написала Деми в своей истории жизни.

После этого 16-летняя Деми ушла из дома. Два года спустя она вышла замуж за рок-музыканта Фредди Мура, с которым прожила в браке пять лет, а позже встретила Брюса Уиллиса, которому родила трех дочерей. Звезды были вместе около 13 лет и, несмотря на расставание, сумели сохранить теплые отношения, в первую очередь, ради детей.

За плечами у Мур также роман с покорителем женских сердец Эштоном Катчером. Пара узаконила отношения в 2005-м. Со стороны казалось, что супруги счастливы, однако это было далеко не так. Деми пришлось терпеть измены любимого, а однажды он привел в дом другую женщину, актрису Дженнифер Джейсон, сказав, что та разделит с ними постель.

Мур была категорически против этого, но согласилась, так как боялась потерять мужа. «Эштон якобы хотел раскрепостить коллегу перед постельной сценой. Он не был честен со мной, но я все равно согласилась. Хотела показать ему, какой веселой и классной могу быть. Но наши две встречи с ней были чудовищной ошибкой», — делилась звезда позже.

И все же, несмотря на старания и жертвы со своей стороны, Мур не смогла сохранить этот брак — в 2011 году они с Эштоном развелись.

Издание отмечает, что вовсе не удивительно, что Мур выпустила книгу только сейчас. Ведь актриса уже как-то говорила, что должна была «дорасти» до нее эмоционально. Кроме того, Деми призналась, что никогда не чувствовала себя более красивой и желанной, чем в 56 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в своей книги Деми Мур также рассказала, как Эштон изменил ей с 21-летней девушкой в их же доме в Лос-Анджелесе, когда Мур не было дома. С этой девушкой он познакомился во время игры в боулинг с дочерью Деми от брака с Брюсом Уиллисом Румер.

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