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56-летняя Деми Мур снялась полностью голой для обложки журнала

18:26 12 сентября 2019 176
Деми Мур
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Голливудская звезда Деми Мур сделала потрясающую фотосессию для гламурного журнала Harper’s Bazaar. 56-летняя актриса, мать троих взрослых дочерей, выглядела сногсшибательно в эффектных вечерних платьях. А для обложки номера был выбран снимок, на котором бывшая жена Брюса Уиллиса и Эштона Катчера, позирует полностью обнаженной. На ней только огромная ярко-розовая шляпа от Lynn и бриллиантовый браслет Van Cleef & Arpels.

Деми уже позировала голой для обложки журнала Vanity Fair в 1991 году — на последних месяцах второй беременности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Деми Мур вышла в свет в наряде от украинского дизайнера.

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