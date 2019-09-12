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56-летняя Деми Мур снялась полностью голой для обложки журнала
Голливудская звезда Деми Мур сделала потрясающую фотосессию для гламурного журнала Harper’s Bazaar. 56-летняя актриса, мать троих взрослых дочерей, выглядела сногсшибательно в эффектных вечерних платьях. А для обложки номера был выбран снимок, на котором бывшая жена Брюса Уиллиса и Эштона Катчера, позирует полностью обнаженной. На ней только огромная ярко-розовая шляпа от Lynn и бриллиантовый браслет Van Cleef & Arpels.
Деми уже позировала голой для обложки журнала Vanity Fair в 1991 году — на последних месяцах второй беременности.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Деми Мур вышла в свет в наряде от украинского дизайнера.
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