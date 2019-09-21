25 сентября 2019

Как-то так получилось, что на протяжении последнего месяца нам несколько раз довелось побывать на разных свадьбах. На абсолютно разных свадьбах. На первой из них было красивое постановочное шоу двух наших старинных закадычных друзей — с участием народных артистов, с показательными выступлениями узнаваемых лиц под хорошо отрежиссированную телекартинку, с дорогими подарками и высокопарными тостами, в престижном месте и при большом скоплении дорогих иномарок. Несмотря на то, что бракосочетание было торжественным, но повторным, ибо молодожены прожили уже ровно 25 лет вместе и воспитали прекрасную красавицу-дочку, в этом даже постановочном действе было немало искренних воспоминаний и трогательных признаний, заставляющих приглашённых с умилением наблюдать за происходившим.

Совсем иной была вторая свадьба. Молодые люди, только вступившие на дорогу долгой совместной жизни, часто сбивались во время выступления, немного путались в воспоминаниях и, подбадриваемые друзьями и родителями, поминутно целовались, словно пытаясь скрыть волнение и поддержать друг друга столь необычным образом. Когда же юный жених, сын легендарного хирурга, неожиданно для всех (и, кажется, в первую очередь, для самого себя) не смог сдержать нахлынувших слез, вместе с ним хотелось прослезиться всем гостям. Потому что это было так по-детски правдиво, что подкупало своей непостановочностью и вселяло надежду на то, что все у ребят получится, если так же и дальше, вместе идя по жизни и с уважением и любовью относясь друг к другу, они смогут оставаться искренними и верными.

Во время добрых пожеланий, прозвучавших в этот вечер, мне вспомнилась старая притча о двух семьях, много лет живших по соседству. Одни супруги постоянно ссорились между собой, не зная, как найти способ примирения хотя бы на короткое время. Другие же все годы жили в любви и согласии. Не выдержав такой вопиющей «несправедливости», супруга сказала мужу:

- Сходи-ка посмотри, как это у них получается жить без скандалов.

Заглянув в открытое соседское окно, «разведчик» увидел, как соседка, поставив на край стола красивый фарфоровый чайник, бросилась поднимать трубку зазвонившего телефона. А сосед, проходя мимо стола, нечаянно задел чайник — и тот со страшным грохотом рухнул на пол, разбившись на мелкие кусочки!..

«Ну, вот сейчас-то у них точно начнётся скандал с подробным выяснением отношений», — подумал наблюдатель, предвкушая батальную сцену.

Ничего подобного не произошло.

- Извини меня, — сказала жена соседа. — Я так неаккуратно поставила чайник на краю стола…

- Нет, это я виноват, — возразил сосед. — Мог бы и заметить, проходя мимо…

Когда огорченный увиденным «разведчик» вернулся домой, супруга нетерпеливо дернула его за рукав:

- Ну, что там у них? Ты выведал секрет их странного семейного благополучия?

- Выведал, выведал, — горестно пробурчал в ответ хозяин шумного семейства. — У них в любой ситуации все виноваты. А у нас всегда все правы…

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.