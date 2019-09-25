24.05 / 24.33 26.33 / 26.78
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Прорыва не будет: в Украине рассказали, о чем Зеленский будет говорить с Трампом

7:14 25 сентября 2019 104
зеленский и трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Встреча в Нью-Йорке 25 сентября двух президентов — Владимира Зеленского и Дональда Трампа — не будет прорывной. Важные решения принимаются не на встречах-знакомствах, а позднее и с участием дипломатов двух стран. Таким мнением в интервью «ФАКТАМ» поделился аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

«С точки зрения хайпа, громких заявлений — да, результат будет. Но конкретные шаги зависят от того, как будут говорить другие люди, от механизмов украинской дипломатии», — считает аналитик.

По словам эксперта, встреча Зеленского и Трампа нужна, чтобы подчеркнуть важность двусторонних отношений, чтобы очертить позиции. «Будет разговор и об урегулировании ситуации на востоке Украины, и о внутриамериканских политических процессах», — прогнозирует Тышкевич.

Что касается американской военной помощи Украине, то вопрос этот, безусловно, острый и своевременный, только по сути решение принимает не Трамп. «Если говорить о деньгах: этим занимается бюджетный комитет Конгресса. Трамп — это не деньги, это политическая позиция, это дипломатия», — объяснил эксперт.

Насколько Украину могут втянуть в американские политические разборки Трамп — Байден, читайте в интервью «ФАКТАМ» «Денег не дадут: чего ждать Украине от встречи Зеленского с Трампом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер