Политика

Прорыва не будет: в Украине рассказали, о чем Зеленский будет говорить с Трампом

Встреча в Нью-Йорке 25 сентября двух президентов — Владимира Зеленского и Дональда Трампа — не будет прорывной. Важные решения принимаются не на встречах-знакомствах, а позднее и с участием дипломатов двух стран. Таким мнением в интервью «ФАКТАМ» поделился аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

«С точки зрения хайпа, громких заявлений — да, результат будет. Но конкретные шаги зависят от того, как будут говорить другие люди, от механизмов украинской дипломатии», — считает аналитик.

По словам эксперта, встреча Зеленского и Трампа нужна, чтобы подчеркнуть важность двусторонних отношений, чтобы очертить позиции. «Будет разговор и об урегулировании ситуации на востоке Украины, и о внутриамериканских политических процессах», — прогнозирует Тышкевич.

Что касается американской военной помощи Украине, то вопрос этот, безусловно, острый и своевременный, только по сути решение принимает не Трамп. «Если говорить о деньгах: этим занимается бюджетный комитет Конгресса. Трамп — это не деньги, это политическая позиция, это дипломатия», — объяснил эксперт.

Насколько Украину могут втянуть в американские политические разборки Трамп — Байден, читайте в интервью «ФАКТАМ» «Денег не дадут: чего ждать Украине от встречи Зеленского с Трампом.

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