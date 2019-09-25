Происшествия

Обгонял фуры по обочине: наглый маршрутчик в Киеве довел пассажиров до слез (видео)

После серии страшных аварий с участием пассажирского транспорта еще одна маршрутка рисковала попасть в такое же ДТП в Киеве. Пассажиры маршрутного такси № 499 засняли на видео, как водитель автобуса мчит по Большой Кольцевой дороге, подвергая опасности автобус и всех находящихся внутри.

Окружная трасса на момент съемки (вечер 24 сентября) была заполнена фурами. Чтобы обогнать грузовой транспорт, водитель маршрутки нарушал элементарные правила, съезжал с трассы и выполнял маневр, двигаясь по обочине дороги.

Видео из маршрутки опубликовано в группе «Киев Оперативный». «Водитель гнал так, что у людей от страха чуть приступы не случилось. Причем, на замечания и слезы пассажиров он не реагировал», — отмечают авторы публикации.

Маневры водителя маршрутки действительно представляли опасность для пассажиров. При обгоне фуры справа автобус попадал в так называемую «слепую зону» для водителя грузовика. Попросту говоря, водитель фуры мог просто не увидеть маршрутку, опасно приблизившуюся к автоприцепу.

Поведение водителя маршрутки было безответственным еще и потому, что за последнюю неделю в Украине случилось три резонансных аварии с участием пассажирских автобусов. Как сообщали «ФАКТЫ», в ряде случаев аварии предшествовал обгон с нарушением правил и выезд на встречную полосу либо попадание пассажирского автобуса в «слепую зону».

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