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Приехали грабить дом на такси: под Николаевом фермер сумел дать отпор наглым бандитам (фото)
Инцидент произошел в Кривоозерском районе. Глубокой ночью местный фермер проснулся от шума, доносившегося со двора. Выглянув в окно, увидел двух человек в масках, которые пытались отмычкой взломать входную дверь. Хозяин взял травматический пистолет и начал стрелять в непрошеных гостей. Те бросились наутек. Один вскочил в ожидавшее его такси, которое тут же рвануло с места. А второй злоумышленник скрылся в темноте. Фермер позвонил в полицию.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, получив описание автомобиля, правоохранители сектора реагирования патрульной полиции быстро вычислили примерное направление движения беглецов и вскоре догнали и задержали авто со злоумышленником.
Уже в отделении полиции 28-летний вор, как оказалось, киевлянин, признался, что приехал вместе с товарищем на такси из столицы в Кривоозерский район специально для того, чтобы украсть деньги из дома фермера. Накануне тот получил крупную сумму за сданный урожай.
Из автомобиля правоохранители изъяли одежду и отмычки, с помощью которых преступники пытались проникнуть в дом.
Следователи Кривоозерского отделения полиции сообщили злоумышленнику о подозрении по ст. 15 ст. 185 УК Украины «Покушение на кражу». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Второго фигуранта преступления ищут.
Нападения на фермеров осенью, когда с ними рассчитываются за сданную сельхозпродукцию, в последние годы стали нередкими.
В райцентре Арбузинка уже два года длится суд над одним из группы бандитов, совершивших летом 2017 года нападение на дом фермера Владимира Карпенчука в Веселиновском районе. Ночью избив хозяина дома, у него отобрали 5 миллионов гривен, полученные за урожай. На эти деньги он собирался купить комбайн.
Тогда полиция задержала троих человек, из которых двое — граждане Грузии. Однако арестованные на два месяца подозреваемые вышли на свободу, так как суд вовремя не продлил арест. Двое иностранцев ударились в бега. А ныне уже второй год судят лишь одного — грузина из местных.
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