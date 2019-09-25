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«Мариуполь» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
В среду, 25 сентября, на стадионе имени Владимира Бойко в Мариуполе состоится перенесенный матч 4-го тура чемпионата Украины по футболу между принципиальными оппонентами — местным одноименным клубом и киевским «Динамо» (начало — в 17:00).
«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Александра Бабича и Алексея Михайличенко.
Слова перед матчем
Александр Бабич, главный тренер «Мариуполя»: «Кризис в «Динамо»? Это слишком громко сказано. Киевлянам очень не хватало реализации. Возможно, из-за этого появились какие-то проблемы психологического плана. Но «Динамо» выиграло два матча, а в Полтаве забило пять мячей. И не будем забывать, что у нашего соперника игроков — на два состава. А у нас — дисквалификация, травмы.
Но мы готовы к игре и физически, и психологически. Работаем с хорошим настроением. Если думать не о результате, а об игре, будет и результат. Мы хотим не пропустить и забить. С такой плотностью команд в турнирной таблице любое набранное очко важно".
Александр Бабич
Рустам Худжамов, голкипер «Мариуполя»: «В моей жизни случилось так, что когда Алексей Михайличенко был главным тренером „Динамо“ в прошлый раз, я готовился с первой командой. Помнится, даже отсидел три матча Лиги чемпионов в запасе. Что касается его второго прихода на тренерский мостик, то видно, что команда перестраивается. Киевляне одержали две победы подряд — а это, безусловно, придает силы и добавляет уверенности в себе. „Динамо“ — команда, которая каждый год декларирует свои притязания на чемпионство, завоевание Кубка страны и попадание в групповой турнир Лиги чемпионов. Не думаю, что в поединке с одним из грандов нашего футбола „Мариуполю“ будет просто»
Рустам Худжамов — воспитанник киевского «Динамо»
Долгая дорога к морю
На побережье Азовского моря киевские динамовцы добирались целых восемь часов (в свое время дорога «бело-синих» на затерявшийся в Атлантическом океане остров Мадейра, где команда играла матч Лиги Европы против «Маритиму», заняла меньше времени — семь часов). Дело в том, что аэропорт Запорожья закрыт на ремонт, и динамовцам пришлось лететь в Днепр, а уже потом еще 400 километров автобусом добираться до Мариуполя.
Кадровый вопрос
В составе делегации «Динамо» — 18 футболистов, в том числе еще не игравшие в этом сезоне за первую команду перуанец Самбрано и бразилец Сидклей, а также Шепелев, не доигравший встречу в Полтаве из-за повреждения.
В то же время в составе «бело-синих» отсутствуют травмированные Бурда и Кадири, а также Миколенко, которому тренерский штаб предоставил отдых (29 сентября у киевлян — дома игра с «Днепром-1», а 3 октября — в Швейцарии с «Лугано»).
«Бурда травмировал коленный сустав в игровой ситуации. Комплексное обследование показало, что ему требуется диагностическое оперативное вмешательство в виде артроскопии колена. Во время этой процедуры будет поставлен окончательный диагноз, мы также будем знать степень и характер внутрисуставного повреждения, а также сроки восстановления, о которых будет сообщено позже. Артроскопическая операция планируется на следующей неделе в Испании в клинике профессора Рамона Кугата.
Кроме того, мышечная травма у Кадири. Еще две недели футболист будет лечиться, после чего начнется физическая реабилитация", — цитирует официальный сайт столичного клуба врача ФК «Динамо» Леонида Миронова.
Что же касается «Мариуполя», то из-за удаления с поля в прошлой встрече с «Зарей» матч пропустит… экс-динамовец Федорчук. Кроме того, травмированы Фомин, Кулаков и Танковский.
Встреча с «Ворсклой» закончилась для защитника «Динамо» Никиты Бурды серьезной травмой
Арбитр из Одессы
Встречу в Мариуполе доверили судить бригаде арбитров во главе с 35-летним одесситом Дмитрием Бондаренко, которому будут помогать Максим Чертоляс из Херсона и Александр Холодинский из Харькова (четвертый судья — харьковчанин Дмитрий Кривушкин).
Арбитр из Одессы Дмитрий Бондаренко
Ситуация в турнирной таблице
Динамовцы отправились в приазовский город, прервав в прошлое воскресенье свою кошмарную четырехматчевую серию без побед в премьер-лиге (5:0 на поле полтавской «Ворсклы»). Этот успех позволил команде Михайличенко и 11 очками (и игрой в запасе) подняться на пятое место в таблице УПЛ.
В свою очередь, «Мариуполь» в предыдущем поединке сыграл вничью (0:0) на поле крепкой «Зари» и с 9 пунктами (и игрой в запасе) идет на восьмой апозиции.
История противостояния
История встреч соперников в премьер-лиге насчитывает 42 матча. «Динамо» выиграло 35 поединков, еще пять завершились вничью, а в двух победа досталась приазовцам (один успех позволил в ту пору еще «Ильичевцу» остаться в элитном дивизионе, а второй был добыт в чиновничьих кабинетах, когда динамовцы отказались ехать в Мариуполь, где в ту пору было небезопасно).
Прогноз букмекеров
Аналитики букмекерских контор в предстоящем поединке отдают подавляющее преимущество команде Алексея Михайличенко. К примеру, «Париматч» ставки на победу «Динамо» принимает с коэффициентом 1,29, на ничью — 5,50, на успех мариупольцев — 10,50.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции встречу «Мариуполь» — «Динамо».
Фото ФК «Динамо», ФК «Мариуполь»
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