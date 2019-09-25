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Совсем, как человек: робота научили кувыркаться и делать прыжки с разворотом (видео)

10:00 25 сентября 2019 61
Робот Атлас
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Инженеры американской компании Boston Dynamics «научили» гуманоидного робота Atlas новым трюкам. Теперь он может, как заправский гимнаст, кувыркаться, выполнять прыжки с разворотом и крутиться вокруг своей оси.

Стало также известно, что компания открыла прием заявок на робособак Spot, которых предлагается использовать, к примеру, в строительстве.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Boston Dynamics опубликовало видео, которое напугало многих противников «искусственного интеллекта». На ролике запечатлен «побег робособак» из склада продукции компании.

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