Наука и технологии

Гуманоидный робот Atlas, разработанный американской компанией Boston Dynamics, освоил новые сложные движения. Теперь он может перепрыгивать через препятствия на бегу и легко забирается на многоуровневые конструкции. Видео с новыми движениями Atlas опубликовано на YouTube, пишет издание journalist.

Конечно, назвать новым робота Boston Dynamics вряд ли можно: первая его версия была показана в феврале 2016, но с тех пор робот учиться новым и все более сложным движениям. Помимо того, что он легко удерживает равновесие благодаря многочисленным испытаниями с толканием клюшкой, робот также может ровно преодолевать препятствия, выполнять обратное сальто и даже бегать.

В новом видео он перепрыгивает через препятствия (это, впрочем, показали одновременно с «забегом» роботам этим летом) и быстро взбирается на многоуровневую платформу, при этом не теряя равновесия и используя динамические движения. В отличие от многих движущихся роботов Atlas управляет не только ногами, но руками и торсом, в результате чего его движения обладают почти человеческой пластикой.

Трюк не такой впечатляющий, как обратное сальто, которое робот научился делать без падения еще год назад. Падение, впрочем, не проблема для Atlas: несмотря на то, что навык правильного падения и подъема обратно достаточно сложен для гуманодных роботов, разработка Boston Dynamics с легкостью с ним справляется.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый в мире робот с паспортом рассказала, что думает об Украине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter