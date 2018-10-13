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Взбирается на высоту и перепрыгивает препятствия: в США создали удивительного робота-паркурщика (видео)
Гуманоидный робот Atlas, разработанный американской компанией Boston Dynamics, освоил новые сложные движения. Теперь он может перепрыгивать через препятствия на бегу и легко забирается на многоуровневые конструкции. Видео с новыми движениями Atlas опубликовано на YouTube, пишет издание journalist.
Конечно, назвать новым робота Boston Dynamics вряд ли можно: первая его версия была показана в феврале 2016, но с тех пор робот учиться новым и все более сложным движениям. Помимо того, что он легко удерживает равновесие благодаря многочисленным испытаниями с толканием клюшкой, робот также может ровно преодолевать препятствия, выполнять обратное сальто и даже бегать.
В новом видео он перепрыгивает через препятствия (это, впрочем, показали одновременно с «забегом» роботам этим летом) и быстро взбирается на многоуровневую платформу, при этом не теряя равновесия и используя динамические движения. В отличие от многих движущихся роботов Atlas управляет не только ногами, но руками и торсом, в результате чего его движения обладают почти человеческой пластикой.
Трюк не такой впечатляющий, как обратное сальто, которое робот научился делать без падения еще год назад. Падение, впрочем, не проблема для Atlas: несмотря на то, что навык правильного падения и подъема обратно достаточно сложен для гуманодных роботов, разработка Boston Dynamics с легкостью с ним справляется.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.