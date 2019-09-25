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Политика

Окружной админсуд Киева отменит: сеть взбудоражило известие о возможном импичменте Трампа из-за Зеленского

9:59 25 сентября 2019 82
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Инф. «ФАКТОВ»

В США политические противники Дональда Трампа всерьез задумались о начале процедуры импичмента президента. Поводом стал телефонный разговор Дональда Трампа к главе Украинского государства Владимиру Зеленскому. Сенаторы подозревают, что Трамп настойчиво рекомендовал Зеленскому начать расследование против Джо Байдена и его семьи, а «методом убеждения» была американская военная помощь Украине.

Трамп все обвинения отвергает и даже обещает 25 сентября опубликовать полную стенограмму беседы. «Это был очень дружеский и абсолютно уместный диалог», — утверждает американский президент. Зеленский от комментариев активно уклоняется, отделывается общими фразами и ссылается на конфиденциальность разговора.

Тем временем в Украине по-своему отреагировали на новости о вовлеченности Зеленского в американское событие года. Появилось множество мемов, шуток и фотошаржей по поводу Зеленского и Трампа. В соцсетях пользователи шутят, что свое решающее слово еще не сказали ни Окружной киевский, ни Барышевский районный суды.

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Комментаторы проводят параллели с другими известными попытками импичмента.

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Не стихает обсуждение, чем мог Трамп так досадить украинскому руководству, чтобы рутинный телефонный звонок перерос в причину для импичмента.

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Напомним, встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке состоится 25 сентября. Президенты должны обсудить события на Донбассе, внутриамериканские политические процессы. Насколько острой получится встреча и каких результатов от нее можно ждать, «ФАКТЫ» выяснили у политического аналитика Игоря Тышкевича. Подробно об этом в интервью «Денег не дадут: чего ждать Украине от встречи Зеленского с Трампом».

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