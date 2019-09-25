Сын Жанны Фриске мешает Дмитрию Шепелеву строить новые отношения

Шоу-бизнес

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев после смерти Жанны Фриске скрывает личную жизнь. Он воспитывает их с певицей сына Платона, которому исполнилось шесть лет, и строит новые отношения. Имя своей избранницы он не называет. Но известно, что Шепелев живет под одной крышей с дизайнером Екатериной Тулуповой, у которой есть семилетняя дочь Лада. Они все вместе появлялись на кинопремьерах и выставках, но из-за пристального внимания СМИ прекратили публичные выходы.

Дмитрий дал повод говорить о его новых отношениях откровенным постом в Instagram, в котором не стал скрывать, что у него есть возлюбленная и рассказал, как дети мешают строить личную жизнь.

«Я всегда с радостью смотрю на молодых родителей. А на тех из них, кто время от времени не забывает отвлечься и провести время наедине вдвоем, я смотрю с завистью. Моему сыну 6 лет, и я всегда уделял ему достаточно своего времени. Но только недавно до меня дошло, как это важно — отвлечься и посвятить время самому себе и своему партнеру, побыть без ребенка, без хлопот и без ежедневных обязанностей», — признался Шепелев.

Он также пожаловался, что ежедневные бытовые хлопоты не дают возможности спланировать романтичный ужин с любимой или хотя бы провести вечер только вдвоем, не говоря уже совместных поездках. Всегда найдутся детские дела, важнее всех остальных.

«До того, чтобы уехать вдвоем за город, выйти вдвоем в кино или просто снять номер в отеле, никогда не доходят руки. Да-да, хорошая идея, обязательно надо сделать. И так неделя за неделей… На этих выходных не получится, помнишь, дети идут на день рождения (приезжает мама, необходимо поработать на выходных, а ты видела прогноз погоды)? Ну, в общем, беда. А в действительности получается, что все повседневные рутинные заботы от прогулок с собаками до забрать детей из школы начинают приносить удовольствие именно после того, как ненадолго удалось вырваться из этого повседневного сценария», — рассказал Шепелев и добавил, что он таки выкроил время и купил билеты в театр.

«Короче, мы психанули. На следующей неделе два дня подряд у нас билеты в театр. Нет, не кукольный. Взрослый», — добавил Дмитрий.

Напомним, певица Жанна Фриске ушла из жизни четыре года назад после продолжительной борьбы с раком головного мозга. У неё была глиобластома, неоперабельная опухоль мозга. Рак у звезды обнаружили вскоре после того, как она родила сына Платона. Ее болезнь сравнивают с Анастасией Заворотнюк, которая сейчас лечится в частной московской клинике. Опухоль у актрисы обнаружили после рождения дочки Милы.

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