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Отец Жанны Фриске посоветовал, как помочь Заворотнюк
За любимую актрису Анастасию Заворотнюк переживают тысячи поклонников, друзья, коллеги и те, кто сам пережил утраты. Поддержал актрису и ее близких отец популярной певицы Жанны Фриске, умершей от рака в 2015 году, Владимир Борисович. Он советует родным Анастасии в тяжелое время как можно больше времени проводить с ней, общаться и привозить маленькую дочку Милу.
Как говорит Владимир Фриске, семья всегда была рядом с Жанной в последние дни ее жизни.
«Жанна хотела до последнего вздоха быть рядом с Платоном. И, думаю, это правильно. Если есть такая возможность, и позволяет ситуация, пусть почаще привозят Настеньке дочку. Это важно, поверьте», — отметил Владимир Борисович.
Он сказал, что лучшим лекарством в данной ситуации являются любовь и забота близких.
«Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима. Все дни, что отведены Насте, надо быть с ней. Даже если она без сознания, то все равно ощущает присутствие близких, их любовь. Моя Жанночка чувствовала это. Когда мы подходили к ней и брали за руку, пульс ее всегда учащался», — поделился Владимир Борисович.
Как ранее сообщали СМИ, рядом с Анастасией находится ее муж Петр Чернышев и мама. У актрисы есть взрослые дочь и сын от первого брака, а также маленькая Мила.
Напомним, росСМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк находится в реанимации одной из московских клиник. Она в состоянии комы, на искусственной вентиляции легких. Появились сообщения, что у актрисы развилась пневмония и полиорганная недостаточность. Родные актрисы ее состояние не комментируют.
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