24.64 / 24.92 27.15 / 27.56
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске посоветовал, как помочь Заворотнюк

17:02 16 сентября 2019 94
Жанна Фриске с отцом
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

За любимую актрису Анастасию Заворотнюк переживают тысячи поклонников, друзья, коллеги и те, кто сам пережил утраты. Поддержал актрису и ее близких отец популярной певицы Жанны Фриске, умершей от рака в 2015 году, Владимир Борисович. Он советует родным Анастасии в тяжелое время как можно больше времени проводить с ней, общаться и привозить маленькую дочку Милу.

Как говорит Владимир Фриске, семья всегда была рядом с Жанной в последние дни ее жизни.

«Жанна хотела до последнего вздоха быть рядом с Платоном. И, думаю, это правильно. Если есть такая возможность, и позволяет ситуация, пусть почаще привозят Настеньке дочку. Это важно, поверьте», — отметил Владимир Борисович.

Он сказал, что лучшим лекарством в данной ситуации являются любовь и забота близких.

«Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима. Все дни, что отведены Насте, надо быть с ней. Даже если она без сознания, то все равно ощущает присутствие близких, их любовь. Моя Жанночка чувствовала это. Когда мы подходили к ней и брали за руку, пульс ее всегда учащался», — поделился Владимир Борисович.

Как ранее сообщали СМИ, рядом с Анастасией находится ее муж Петр Чернышев и мама. У актрисы есть взрослые дочь и сын от первого брака, а также маленькая Мила.

Напомним, росСМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк находится в реанимации одной из московских клиник. Она в состоянии комы, на искусственной вентиляции легких. Появились сообщения, что у актрисы развилась пневмония и полиорганная недостаточность. Родные актрисы ее состояние не комментируют.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер