Политика

Зеленский оригинально ответил на вопрос о давлении со стороны Трампа (видео)

Президент Владимир Зеленский продолжает отделываться общими фразами по поводу содержания телефонной беседы с американским лидером Дональдом Трампом. Формулировки в разговоре уже дали повод противникам Трампа предлагать начать процедуру импичмента. Что касается Зеленского, то он на прямые вопросы предпочитает отшучиваться и уводит разговор в сторону от острой темы.

Во время визита Зеленского в США содержанием скандального разговора поинтересовались российские журналисты. Был задан вопрос, оказывал ли Трамп давление на украинского президента.

«На меня никто не может давить, потому что я президент независимого государства. Давить на меня может только мой сын, которому шесть лет», — заявил Зеленский россиянам.

Напомним, Трамп пообещал рассекретить стенограмму разговора с Зеленским и таким образом дать отпор политикам, требующим импичмента американского президента. Кроме того, тема будет обсуждаться в ходе встречи Трампа и Зеленского 25 сентября.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter