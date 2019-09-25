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Зеленский оригинально ответил на вопрос о давлении со стороны Трампа (видео)
Президент Владимир Зеленский продолжает отделываться общими фразами по поводу содержания телефонной беседы с американским лидером Дональдом Трампом. Формулировки в разговоре уже дали повод противникам Трампа предлагать начать процедуру импичмента. Что касается Зеленского, то он на прямые вопросы предпочитает отшучиваться и уводит разговор в сторону от острой темы.
Во время визита Зеленского в США содержанием скандального разговора поинтересовались российские журналисты. Был задан вопрос, оказывал ли Трамп давление на украинского президента.
«На меня никто не может давить, потому что я президент независимого государства. Давить на меня может только мой сын, которому шесть лет», — заявил Зеленский россиянам.
Напомним, Трамп пообещал рассекретить стенограмму разговора с Зеленским и таким образом дать отпор политикам, требующим импичмента американского президента. Кроме того, тема будет обсуждаться в ходе встречи Трампа и Зеленского 25 сентября.
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