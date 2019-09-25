23.95 / 24.24 26.23 / 26.68
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Зеленский оригинально ответил на вопрос о давлении со стороны Трампа (видео)

10:59 25 сентября 2019 1071
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский продолжает отделываться общими фразами по поводу содержания телефонной беседы с американским лидером Дональдом Трампом. Формулировки в разговоре уже дали повод противникам Трампа предлагать начать процедуру импичмента. Что касается Зеленского, то он на прямые вопросы предпочитает отшучиваться и уводит разговор в сторону от острой темы.

Во время визита Зеленского в США содержанием скандального разговора поинтересовались российские журналисты. Был задан вопрос, оказывал ли Трамп давление на украинского президента.

«На меня никто не может давить, потому что я президент независимого государства. Давить на меня может только мой сын, которому шесть лет», — заявил Зеленский россиянам.

Напомним, Трамп пообещал рассекретить стенограмму разговора с Зеленским и таким образом дать отпор политикам, требующим импичмента американского президента. Кроме того, тема будет обсуждаться в ходе встречи Трампа и Зеленского 25 сентября.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер