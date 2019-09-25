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- 11:18 Двухлетняя девочка умерла после того, как няня на семь часов заперла ее на жаре в машине
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Двухлетняя девочка умерла после того, как няня на семь часов заперла ее на жаре в машине (фото)
В городе Альбукерке в американском штате Нью-Мексико произошла трагедия. Двухлетняя девочка Зария Хашим умерла, проведя по меньшей мере семь часов на жаре в раскаленной машине, в которой ее заперла няня — 41-летняя Тэмми Брукс. Женщина говорит, что «забыла» отвезти ребенка в детский сад, занявшись повседневными делами. О Зарии она вспомнила только потом, когда уже было поздно. Медики смогли лишь констатировать смерть ребенка.
«Я не пожелаю такой боли даже своему злейшему врагу», — говорит мать девочки Деми Петровски. Деми и ее гражданский муж Захари Хашим считали свою дочку чудом, так как она родилась после того, как Петровски пережила шесть выкидышей.
«Я не понимаю, как такое могло произойти. Можно забыть взять с собой ручку. Но трудно забыть о ребенке в машине», — говорит Захари.
«Всегда смотрите на заднее сидение машины. Если там ребенок или вы слышите, как он кричит — пожалуйста, просто… Знаете, помогите. А что касается детских садов, если малыша не привезли в назначенное время, позвоните родителям или в экстренные службы», — приводит издание Metro слова Деми, которая, хотя и убита сейчас горем, но не хочет, чтобы такое повторилось с кем-то из других родителей.
Брукс предстанет перед судом уже в будущем месяце. Пока что ее отпустили под залог в размере 50 тысяч долларов.
Ранее «ФАКТЫ» писали об аналогичном случае в Испании, когда в запертой машине умерла забытая отцом полуторагодовалая девочка.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..