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Доллар уходит ниже 24 гривен: что будет с валютой в ближайшие дни и месяцы

Стоимость доллара в Украине опустилась до рекордного значения за последние 3,5 года. С начала недели американская валюта подешевела на 22 копейки, а европейская — на 31 копейку. В среду, 25 сентября, НБУ установил официальный курс на уровне 24,21 грн за доллар и 26,64 грн за евро. В обменниках иностранная валюта также существенно дешевеет, причем курс покупки банками доллара уже готов опуститься ниже 24 грн, а евро стоит существенно дешевле 27 гривен. Наличные доллары можно сдать в среднем по 24 грн, купить — по 24,28 грн. Наличные евро можно сдать в среднем по 26,29 грн, купить — по 26,71 грн.

«Курс украинской гривни вырос, и с утра в среду она торгуется на уровне 24,05 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая позитивная динамика наблюдается после вчерашнего размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ. — Авт.), когда при снижающихся ставках удалось привлечь 13,2 млрд грн, львиной долей которых стали пятилетние бумаги. Причем спрос значительно превысил предложение, что говорит о том, что интерес инвесторов к гривневым обязательствам Украины сохраняется.

Также поддержкой гривни служит информация об увеличении чистой прибыли НАК «Нафтогаз» в первом полугодии 2019 года до более чем 1 млрд долларов.

Такая сильная гривня уже сделала часть экспорта неконкурентоспособным на мировых рынках. Вероятно, в ближайшей перспективе гривня будет пробовать на прочность психологический уровень 24 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Некоторые эксперты прогнозируют еще большее снижение курсов доллара и евро уже в течение ближайшей недели.

«На минувшей неделе, с прошлой среды, доллар значительно снизился к гривне во всех сегментах валютного рынка на 2,2−2,5%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,76 грн до 24,21 грн (- 2,2%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», снизились за это же время с 24,65−24,67 грн до 24,07−24,09 грн (-2,4%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках упали за неделю с 24,59−24,85 грн до 23,99−24,27 грн (- 2,3−2,5%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи расширилась с 1% до 1,2% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей. Увеличение такой разницы — обычное явление для моментов интенсивного изменения курса.

Доллар непрерывно снижался в течение всей недели. Во вторник состоялось последнее в этом месяце размещение ОВГЗ. Несмотря на это, в среду утром падение доллара на межбанке продолжилось и он обновил очередной минимум с января 2016 года. Это важное свидетельство того, что покупка нерезидентами гособлигаций и заведение под это валюты в страну — не единственный фактор укрепления гривни. Валюту интенсивно продают и другие участники рынка с другими целями и мотивами, мы имеем дело с устойчивой рыночной тенденцией.

На ближайшую неделю ожидаем дальнейшего снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через семь дней у отметки 23,5 грн, а наличный доллар в банках — по 23,4−23,7 грн", — отметил Иосуб.

Действительно, одним из важнейших факторов укрепления гривни является растущий приток валюты от зарубежных инвесторов. Во вторник, 24 сентября, Министерство финансов Украины по результатам проведения аукциона по продаже ОВГЗ привлекло в госбюджет 13,2 млрд грн.

«Большую часть спроса обеспечили нерезиденты, — рассказал порталу UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий. — По самым скромным оценкам, из всего объема привлечения на них пришлось порядка 10 млрд грн. Это означает, что общий объем вложений иностранцев в гривневые ОВГЗ преодолел отметку в 100 млрд грн. Для сравнения: в начале года он составлял всего 6 млрд грн и был сопоставим с объемом ОВГЗ на руках у физлиц-резидентов».

Стоит напомнить, что в последнее время Министерство финансов очень активно продает государственные долговые бумаги. В частности, на аукционе 3 сентября разместило гособлигаций на 1,904 млрд грн, 10 сентября — на 16,512 млрд грн, 17 сентября — на 2,758 млрд грн.

Укреплению гривни также способствует финансовая политика Национального банка Украины. В частности, НБУ на прошлой неделе, с 16 по 20 сентября, выкупил на межбанковском валютном рынке Украины 269,6 млн долларов, что на 36,2% больше показателя неделей ранее. При этом на прошлой неделе Нацбанк не продавал валюту, как и в течение предыдущих шести недель.

Таким образом, с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 3,808 млрд долларов, или в 15 раз. Только в августе регулятор пополнил международные резервы Украины посредством приобретения валюты на межбанковском рынке на 300 млн долларов.

Впрочем, все чаще звучат предостережения экспертов о скорой смене ситуации на валютном рынке.

«Факторы, которые влияли на укрепление гривни, уже иссякли, — сообщил сайту «Обозреватель» директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин. — В следующие пару месяцев состоится курсовой поворот и мы выйдем примерно на тот же уровень, который был в конце прошлого года — 27,5 грн за доллар. Ближайшие два месяца будем видеть умеренную девальвацию. Она зависит от того, какой курс захочет видеть Национальный банк. Он может отпустить гривню или проводить интервенцию. Хотя не исключено, что сейчас курс доллара снизится еще на несколько копеек.

В следующем году Украина должна будет отдать около 2−2,5 млрд долларов по долговым обязательствам. Усилятся и другие факторы, влияющие на гривню. Это прежде всего внешний торговый дефицит. Сейчас у нас в целом торговое сальдо ухудшается. Если в первом квартале торговый дефицит был на уровне 5−6% ВВП, то сейчас — около 8% по результатам второго квартала. Это фактор ослабления гривни", — отметил Юрчишин.

Стоит отметить, что на днях парламент окончательно утвердил Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг», обязывающий банки и финансовые компании предоставлять гражданам абсолютно всю информацию о выдаваемых кредитах, о прямых и скрытых платежах, взимаемых при обслуживании ссуды. Кроме того, теперь Национальный банк получил все полномочия для защиты прав клиентов банков и финансовых компаний.

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