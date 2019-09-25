- 13:42 На разных энергорынках действуют аналогичные «Роттердам+» формулы ценообразования, — эксперт
- 13:22 Боятся прихода боевиков: волонтер рассказал о настроениях жителей «серой зоны» из-за отвода ВСУ на Донбассе
- 13:16 Архивное видео танцующих на балу Елизаветы II, принцессы Дианы и прочих членов королевской семьи растрогало сеть
- 13:10 После «Крота»: Бари Алибасов лечит боли в желудке водкой
- 13:10 Трамп влип в громкий скандал из-за разговора с Зеленским: почему президенту США грозит импичмент
- 13:09 Шаланды, полные фекалий: курортную Одессу заливают нечистотами
- 13:06 Назначен новый глава Нацполиции
- 13:03 Силовики Путина стали чаще хватать украинцев во время поездок в Россию
- 12:57 Нечего предложить: в Украине объяснили, почему переговоры Зеленского с Путиным обречены на провал
- 12:48 Спас громкий крик: Ирина Билык рассказала о нападении маньяка
- 12:33 Под Одессой мать обнаружила маленького сына мертвым в петле каната от «шведской стенки»
- 12:32 Россия предложила Украине обнулить многомиллиардный долг Москвы: что произошло
Под Одессой мать обнаружила маленького сына мертвым в петле каната от «шведской стенки» (фото)
В городе Южном Одесской области мать 10-летнего мальчика обнаружила сына мертвым в петле. Приехавшие по вызову медработники не смогли реанимировать ребенка. «Следственно-оперативна группа установила, что трагедия произошла в квартире, когда мальчик играл в своей комнате. Забравшись на шведскую стенку, он упал, запутался в канате и не смог самостоятельно освободиться. В это время мать ребенка была в соседней комнате», — сообщили в полиции. Ранее 10-летний мальчик повесился в Кировоградской области.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований предварительно по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Окончательное процессуальное решение будет принято после получения заключения судебно-медицинского эксперта.
Отмечается, что семья, в которой рос и воспитывался ребенок, вполне благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.
А в селе Монаши Белгород-Днестровского района Одесской области был обнаружен повешенным в собственном доме 49-летний мужчина. Предсмертной записки не найдено. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
«ФАКТЫ» уже сообщали, что на Тернопольщине покончил жизнь самоубийством 12-летний Сергей. Мальчик вбил в стену гвоздь на высоте примерно двух метров и накинул на него веревку.
А в Белгороде-Днестровском Одесской области мать обнаружила 8-летнего сына повешенным.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.