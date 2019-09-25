Происшествия

Под Одессой мать обнаружила маленького сына мертвым в петле каната от «шведской стенки» (фото)

В городе Южном Одесской области мать 10-летнего мальчика обнаружила сына мертвым в петле. Приехавшие по вызову медработники не смогли реанимировать ребенка. «Следственно-оперативна группа установила, что трагедия произошла в квартире, когда мальчик играл в своей комнате. Забравшись на шведскую стенку, он упал, запутался в канате и не смог самостоятельно освободиться. В это время мать ребенка была в соседней комнате», — сообщили в полиции. Ранее 10-летний мальчик повесился в Кировоградской области.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований предварительно по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Окончательное процессуальное решение будет принято после получения заключения судебно-медицинского эксперта.

Отмечается, что семья, в которой рос и воспитывался ребенок, вполне благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

А в селе Монаши Белгород-Днестровского района Одесской области был обнаружен повешенным в собственном доме 49-летний мужчина. Предсмертной записки не найдено. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

«ФАКТЫ» уже сообщали, что на Тернопольщине покончил жизнь самоубийством 12-летний Сергей. Мальчик вбил в стену гвоздь на высоте примерно двух метров и накинул на него веревку.

А в Белгороде-Днестровском Одесской области мать обнаружила 8-летнего сына повешенным.

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