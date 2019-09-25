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Силовики Путина стали чаще хватать украинцев во время поездок в Россию
Контрразведка СБУ и подразделения Минобороны призывают украинцев воздержаться от посещения России и оккупированных ей территорий (Донбасс, Крым), какой бы важной ни была цель поездки. В последнее время российские спецслужбы стали чаще задерживать украинцев, пересекающих госграницу или линию разграничения. Эти задержания потом используются как для российских пропагандистских кампаний, так и для собственных целей ФСБ.
В первую очередь, при поездках в Россию рискуют участники Операции объединенных сил и АТО, действующие военнослужащие, представители украинской власти, общественные активисты, участники национально-патриотических движений. Впрочем, список потенциальных задержанных перечисленными категориями не исчерпывается. СБУ предлагает изначально исходить из того, что в зоне риска все граждане Украины, отправляющиеся в РФ или на оккупированные территории.
Задержанных украинцев российские спецслужбы могут пытаться склонять к сотрудничеству или же отправить в тюрьму по сфабрикованным обвинениям. Второй вариант нужен в пропагандистских целях: показать Украину в негативном цвете, свалить на украинцев ухудшение криминогенной ситуации в РФ либо же подпитать образ «украинца-врага», создаваемый кремлевскими телеканалами.
Напомним, последние случаи, о которых сообщала СБУ, подтверждают реальность угрозы. Так, российские спецслужбы пытались завербовать женщину, приехавшую в ОРДЛО из Хмельницкой области в гости к родственникам. А в Луганской области боевикам удалось склонить к сотрудничеству украинку и превратить ее в своего информатора.
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