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Происшествия

Шаланды, полные фекалий: курортную Одессу заливают нечистотами (фото)

13:09 25 сентября 2019 91
шаланды с фекалиями
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе стоки 20 тысяч частных домов, оборудованных выгребными ямами, вывозятся стихийно подпольными перевозчиками. В бизнесе задействовано более полусотни незаконных ассенизаторских автомобилей, хаотично сливающих фекалии в не предназначенных для этого местах. Напомним, ранее в курортной Кирилловке на Азовском море несколько баз отдыха сливали нечистоты в море или в песок.

Как сообщили на предприятии «Инфоксводоканал», в последнее время резко увеличилось количество жалоб одесситов на работу ассенизаторских автомобилей, которые сливают канализационные отходы в коллекторы под окнами жилых домов, в балки, овраги, ливневки…

«От деятельности незаконных ассенизаторов разрушаются городские канализационные сети, а бюджет не получает ни копейки налоговых отчислений. Из-за неконтролируемого слива сточные воды загрязняют окружающую среду, ставят под угрозу экологическую безопасность курортного города и Черного моря», — заявили в «Инфоксводоканале».

По результатам обследования домовладений, специалисты выявили, что содержимое большинства выгребных ям просачивается в почву и даже в катакомбы, что запрещено законом.

Вывозить стоки необходимо специализированными автомобилями на станции биологической очистки «Южная и «Северная». Это позволит гарантировать соблюдение всех санитарных норм и требований, а также предупредить экологическую катастрофу.

Сотрудники водоканала провели рейд по «точкам» незаконного слива канализационных отходов. В частности, в Суворовском и Малиновском районах зафиксировано порядка 10 случаев незаконного слива подпольными ассенизаторами жидких бытовых отходов.

«По ряду адресов выявлено разрушение канализационных колодцев, а некоторые деятели даже умудрились установить свои замки на крышки люков, которые принадлежат водоканалу», — подчеркнули в «Инфоксводоканале».

По всем случаям нарушений полицейские составили соответствующие акты, собрали материалы и проводят расследование. Планируется, что рейды по незаконным ассенизаторам будут проводить ежедневно, материалы по каждому из них направят в правоохранительные органы.

По данным предприятия, сегодня в Одессе работает более 50 незаконных ассенизаторских автомобилей. Владельцы бизнеса и их «смотрящие» подделывают договора на вывоз отходов и угрожают сотрудникам «Инфоксводоканала».

Напомним, летом в Крыму, на центральном пляже Феодосии, в акваторию моря сбрасывали неочищенные стоки.

А в Одессе прорвало канализацию возле пляжа и нечистоты сливали прямо в море.

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