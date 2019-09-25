На разных энергорынках действуют аналогичные «Роттердам+» формулы ценообразования, — эксперт

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Аналогичные «Роттердам+» формулы действуют в Украине на газовом рынке, рынке нефтепродуктов, ядерного топлива. Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в эфире телеканала.

«Что касается газа, то существует формула «Дюссельдорф+», это с привязкой к бирже в Дюссельдорфе, так называемый немецкий хаб. Независимо от того, где этот газ, откуда он берется, или он добывается на территории Украины, или импортируется из России или из других мест. И, кстати, само введение формулы «Дюссельдорф+» сделало «Нафтогаз» предприятием сверхприбыли. Что касается ядерного топлива, то действительно существует также так называемая схема, ее, условно говоря, можно назвать «Цюрих+», — объяснил Трохимец.

По словам эксперта, аналогичную ситуацию можно увидеть и на рынке нефтепродуктов, которые экспортируются или производятся в Украине.

«Например, мазут производится только на одном нефтеперерабатывающем предприятии в Украине, которое единственное функционирующее», — отметил эксперт.

Напомним, 24 марта 2017 года НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу «Роттердам +».

8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам +», ни один из них не был взят под стражу. Позже в официальном ответе НАБУ на запрос Информбюллетеня ICC Ukraine сообщалось, что у бюро нет претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на уголь в Украине по формуле «Роттердам +».

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула «Роттердам+») утверждена НКРЭКУ 3 марта 2016 года. В соответствии с ней угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам — Роттердам — Антверпен). С 1 июля 2019 года в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии, действие формулы «Роттердам +» прекратилось.

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