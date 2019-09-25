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Вышел из купе и не вернулся: под Николаевом нашли на рельсах труп адвоката
Житель Николаева, занимавшийся адвокатской деятельностью, пропал 19 сентября и разыскивался Ингульским райотделом полиции. По словам родственников, он должен был уехать в столицу поездом Херсон — Киев. 24 сентября тело мужчины обнаружили недалеко от райцентра Новый Буг, оно лежало возле железнодорожных путей. Ранее в Киеве на железнодорожной станции «Сырец» поезд сбил пешехода.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, при беглом осмотре на теле обнаружили «телесные повреждения, характерные для падения с высоты». Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Для установления причины смерти тело отправлено на экспертизу.
Согласно информации издания «Новости-N», мужчина из столицы собирался лететь на отдых в Египет. Однако на следующий день он не вышел на связь с родными. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и мужчину объявили в розыск.
Настораживало то обстоятельство, что телефон пропавшего был включен, однако он ни разу не ответил на звонки. Собственно говоря, телефон и помог найти пропавшего адвоката. Его тело с телесными повреждениями было обнаружено в так называемой полосе отчуждения железной дороги недалеко от станции Новый Буг. Соседи по купе утверждают, что он ушел из купе сразу после того, как поезд тронулся, и больше они его не видели.
В то же время, полиция опровергла сообщения местных СМИ о том, что найденный мертвым адвокат — человек, которого в это же время объявил в розыск тот же Ингульский райотдел Николаева. Этот гражданин сам дал о себе знать, с ним все в порядке.
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