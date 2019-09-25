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Политика

Стало известно о внезапном увольнении зама Холодницкого

13:59 25 сентября 2019 200
кривенко
Инф. «ФАКТОВ»

Из Специализированной антикоррупционной прокуратуры уволился заместитель руководителя Владимир Кривенко. На своем посту Кривенко проработал почти четыре года (с декабря 2015-го — с самого начала функционирования САП), а сейчас подал в отставку по состоянию здоровья.

Как сообщает «Украинская правда», Кривенко подтвердил, что написал заявление на увольнение.

Напомним, Кривенко работал в органах прокуратуры с 2044 года. До прихода в САП был прокурором своего родного Чигиринского района, а также работал в прокуратуре Черкасской области. Кривенко называли одним из наиболее вероятных претендентов на пост главы САП, если нынешний руководитель ведомства Назар Холодницкий не сможет выполнять обязанности.

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