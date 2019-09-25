19-летняя Ястремская сотворила громкую сенсацию на турнире в Китае (видео)

Спорт

В среду, 25 сентября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (27-я в мире) провела поединок третьего раунда турнира в китайском Ухане с призовым фондом 2 млн 828 тысяч долларов. Впервые в карьере 19-летняя одесситка сразилась с теннисисткой из топ-3 мирового рейтинга — второй ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии, выигравшей за карьеру 15 титулов на турнирах WTA и заработавшей более 18 млн долларов призовых.

До этого Даяна и Каролина встречались лишь раз: в мае 2019-го чешка (тогда — 5-я ракетка мира) обыграла украинку в трех сетах на турнире в Мадриде — 5:7, 7:6 (5), 6:3.

На сей раз Ястремская блестяще провела первый сет, разгромив титулованную соперницу — 6:1. Но Плишкова из тех теннисисток, которые могут «включиться» в любой момент матча, о чем Даяну после первой партии предупреждал ее тренер. И чешка предприняла попытку перевернуть ход поединка, но украинская теннисистка была к этому готова. В итоге сенсационная победа Ястремской (первая в карьере Даяны над теннисисткой из топ-3!) — 6:1, 6:4.

«В первую очередь хочу сказать, что я была в большом предвкушении от выступления на центральном корте. Сыграть здесь было очень приятно.

Что я чувствую после своей первой победы против соперницы из топ-10? Когда я вышла на корт, то совсем забыла о том, с кем играю. Я просто играла с мячом, просто делала свою работу. Конечно, сейчас я счастлива. Спасибо зрителям за поддержку. Вижу, что на трибуне есть украинские болельщики. Это было неожиданно для меня, но очень приятно.

Моей целью в этом году было добраться до топ-20. Сейчас у меня есть еще несколько турниров, на которых я сыграю, но я особо не давлю не себя из-за этого. Просто хочу доиграть сезон и насладиться этими моментами, а там посмотрим, что произойдет", — цитирует Даяну Ястремскую портал btu.org.ua.

Выход в ¼ финала принес украинке 59 960 долларов. Путевку в полуфинал Ястремская оспорит в матче с победителем пары Петра Квитова (Чехия, 7-я) — Слоан Стивенс (США, 15-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина обыграла россиянку и пробилась в четвертьфинал состязаний в Ухане.

Фото Jimmie48

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