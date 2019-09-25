Идеи сладких подарков ко Дню учителя (фото)

Стиль жизни

День учителя не за горами. И многие школьники хотят оригинально поздравить любимых педагогов. Конечно, можно купить цветы или конфеты в ближайшем магазине. Но лучшее поздравление — то, которое вызовет яркие эмоции и запомнится надолго. Один из вариантов — преподнести любимой учительнице расписной именной пряник собственной работы или красивый пряничный домик. Правда, продумать детали такого поздравления нужно заблаговременно. О том, как сделать красивый пряник или пряничный домик своими руками, «ФАКТАМ» рассказала известный черниговский кондитер Елена Зиберт.

— Такие домики можно подписать, а на пряничках, что кладутся внутрь, можно написать самые сердечные пожелания, — говорит Елена Зиберт. — Сам домик можно даже сделать точной или приближенной копией школы. Старшеклассникам это самим по силам, а маленькие детишки могут помочь в создании оригинальной выпечки мамам. Думаю, учителя с удовольствием будут пить чай с вкусными пряниками и угощать ими своих коллег, родных и близких. И, конечно же, оценят дизайн, если он необычен.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием! К слову, сделать пряничное тесто не так сложно, как многим может показаться.

Рецепт теста для пряничного домика 1 стакан сахара, 120 г мягкого сливочного масла, 3 столовые ложки меда, крупное яйцо, половинка чайной ложки соды, столько же соли и молотого имбиря, чайная ложка корицы, по четверти чайной ложки лимонной кислоты, молотой гвоздики, кардамона, мускатного ореха, 3−3,5 стакана муки. Для коричневого цвета — 2 столовые ложки какао. Взбить мягкое масло с сахаром на высокой скорости миксером, добавить мед и не прекращать взбивать до полного растворения сахара. Добавить яйца и опять перемешать. Отдельно в миске перемешать сухие ингредиенты: муку, соль, соду, лимонную кислоту, какао и специи. В яичную смесь добавить сухую смесь в несколько приемов. Сначала можно мешать миксером, потом вручную, положив тесто на столешницу. Готовое тесто обернуть пищевой пленкой и поместить на пару часов в холодильник. Допустимо и на всю ночь. Охлажденное тесто раскатать (на специальном коврике или пергаментной бумаге), вырезать детали и выпекать 8−12 минут при температуре 180 градусов.

— Как приготовить глазурь для росписи?

— Это просто. Чтобы приготовить контурную глазурь для надписей, на один яичный белок возьмите 180 г сахарной пудры. Взбивать нужно на минимальной скорости десять минут. Можно добавить четверть чайной ложки лимонного сока. Чтобы получить глазурь для нанесения фона (заливки), в контурную глазурь нужно добавить несколько капель воды. Она должна быть по консистенции такой, как жидкая сметана. А глазурь-склейка для соединения деталей домика, напротив, должна быть плотнее контурной. Чтобы она была гуще, нужно добавить сахарную пудру. Глазурь должна обрести консистенцию творожной массы. Соединять детали нужно, когда они остыли.

— Очень важно — красиво декорировать изделие. Как же наносится глазурь?

— Делать это можно кондитерскими шпателем, а лишнее сразу снять им же. Густая глазурь высохнет очень быстро — в течение часа, а затем можно добавить в глазурь пищевые красители и рисовать поверх. Лучшие красители — натуральные. Это какао, сок шпината, свеклы, ягод. Палитра цветов достаточно богатая. Здесь и коричневый, и зеленый, и бордовый, и красный, и малиновый… Особо красивые, яркие оттенки — ягодные. Свежевыжатые соки упариваем, пока они не станут более густыми и очень концентрированными. А затем практически капельками добавляем в глазурь.

Именные пряники и пряничные домики будут особенно дороги сердцу педагога

— Ароматная выпечка, как известно, аппетитна. Как сделать пряничное тесто ароматным?

— Таким пряник получается за счет меда и специй: корицы, имбиря, мускатного ореха, гвоздики, кардамона, цедры лимона и апельсина, какао. Каждый выбирает именно то, что он особенно любит. Конечно же, аромат имеет в восприятии особое значение.

— С помощью чего можно декорировать пряники и пряничные домики?

— Используйте мармелад, маршмеллоу, шоколад. Фантазируйте и экспериментируйте — возможно, результат превзойдет ваши ожидания.

— Очень красивы ваши пряники-совушки.

— Сова — символ мудрости. А ее нам несут знания, которые мы приобретаем в школе. Пряники-совушки разрисовывают глазурью разных цветов. Это может легко сделать и ребенок. Главное — не спешить, делать все аккуратно и с удовольствием! Форму совы можно вырезать ножом по шаблону — нарисовать на бумаге, а потом приложить этот шаблон к тесту.

Пряники в виде совушек, олицетворяющих мудрость, очень красивы

— Какие еще формы пряников будут уместны?

— Сердечки, рамочки с надписями и знаками, которые символизируют предмет (например, химию — формула воды, а математику — цифры). В этом смысле нет предела фантазии. И чем интереснее будет дизайн, тем лучше. Учителя всегда ценят креативность в своих учениках.

— Елена, знаю, что вы по образованию педагог. Сколько же лет вы отдали профессии учителя?

— Два года проработала учителем младших классов и почти пять лет — тренером по легкой атлетике. Тепло вспоминаю эти годы, своих коллег и учеников. Кроме того, я мама троих детей. Так что со школой связана постоянно.

— Какими чертами должен обладать педагог, чтобы ученики его любили?

— Учитель должен знать свой предмет и так его преподносить, чтобы это понятно было детям. Заинтересовать — очень важное умение. И, конечно же, учитель должен любить детей. Без этого нельзя.

— Что бы вы пожелали накануне Дня учителя коллегам?

— Удовольствия от работы и любви учеников! И, конечно же, счастья! До сих пор помню своих любимых учителей. И спустя многие годы им за все благодарна.

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Фото из альбома Елены Зиберт

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