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Стиль жизни

Бренд нижнего белья удивил публику «сексуальным костюмом» клоуна из фильма ужасов «Оно» (фото)

16:19 25 сентября 2019 166
Костюм клоуна Пеннивайза
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американский бренд нижнего белья Yandy представил удивившую публику новинку. «Фильмы ужасов не всегда вызывают у людей сексуальные фантазии, но одна компания надеется заработать на недавнем релизе второй части фильма „Оно“», — пишет издание Daily Mail.

По цене 34,95 долларов на продажу предлагается «сексуальный костюм» клоуна Пеннивайза из ужастика, снятого по одноименному роману Стивена Кинга.
Оригинальное дамское нижнее белье под официальным названием «Костюм клоуна-киллера из канализации» выпущено не только к премьере «Оно-2», но и в преддверии Хэллоуина.

Наряд представляет собой мини-комбинезон серо-белого цвета с большими красными пуговицами-помпонами. Такая важная часть имиджа, как грим и парик зловещего клоуна в комплект не входят.

Мнения покупателей разделились. Кто-то назвал этот наряд «пугающим, но не в том смысле, который вкладывал в него Стивен Кинг». Кто-то написал в комментариях, что «этот клоун способен убить эротическое настроение». А кто-то счел, что подобная покупка будет очень кстати для празднования предстоящего праздника нечисти.

Кадр из фильма "Оно"

В прошлом году, как писали «ФАКТЫ», мать Кейт Миддлтон Кэрол обвинили в оскорблении памяти Дианы из-за костюма принцессы-зомби, продающемуся к Хэллоуину.

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