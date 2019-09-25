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День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: что нельзя делать 30 сентября

30 сентября церковь отмечает день памяти мучениц-отроковиц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

«ФАКТЫ» подготовили для вас список того, что нужно делать в этот день и какие запреты нельзя нарушать.

История праздника

Во 2 веке в Риме жила благочестивая вдова София и ее дочери Пистис (Вера), Элпис (Надежда) и Агапе (Любовь). Девочкам было 12, 10 и 9 лет. Все они были христианками и не скрывали этого, за что дочери Софии приняли мученическую смерть.

Святая София видела мучения и смерть своих детей, но не могла их защитить. Она похоронила девочек и через несколько дней умерла на их могиле.

Что нужно делать 30 сентября

30 сентября в народе называют «вселенскими бабьими именинами» или «бабьим праздником». Ранее принято было женщинам начинать день с громкого плача-оберега. Этот ритуал символизировал слезы Софии, которая плакала о своих дочерях. Считалось, что если женщина оплакала свою судьбу и всех близких, то ничего плохого в этот день не случится.

Женщинам запрещалось заниматься домашними делами. Они шли в церковь, где покупали три свечи. Две свечи зажигали в храме, а одну несли домой. Эту свечу в полночь ставили в хлеб, читали 40 раз молитву о домашнем покое, а утром хлебом кормили всех членов семьи.

Еще устраивались молодежные гулянья, на которых молодые люди договаривались о свадьбах.

Что нельзя делать 30 сентября

Нельзя заниматься домашними делами и работать на огороде.

Нельзя венчаться или устраивать помолвки. А вот договариваться о сватовстве можно.

Напомним, что в этот день празднуют именины Веры, Надежды, Любови и Софии. Предлагаем вам посмотреть подборку поздравлений для именинниц.

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