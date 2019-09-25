Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 2019: поздравления, открытки и молитвы

Общество и люди

В понедельник, 30 сентября, отмечают день памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления для ваших близких, а также молитвы к святым, которых вспоминаются в этот день.

Пусть всегда вам помогают

Надежда, Вера и Любовь,

От зла и бед оберегают,

Даря вам радость вновь и вновь!

Пусть Вера укрепит вам сердце,

Надежда душу озарит,

Ну, а Любовь не даст обжечься

И счастьем отблагодарит!



***

Три имени. Красивые, простые.

Слова, что помогают людям жить.

Когда-то нарекла детей София,

Ее мы и должны благодарить!

За то, что подарила Веру людям.

И что с Надеждою любой всегда живет.

И если есть Любовь, то счастье будет!

И в каждый дом пускай оно придет!



***

От чистого сердца поздравляю с великим и светлым Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Хочу пожелать встречать новый день с радостью и душевным светом, стремиться всегда к благим целям и добрым идеям, постигать в жизни искреннее счастье и абсолютный успех, хранить любовь в сердце, крепкую веру в душе и светлую надежду на лучшее.

***

Когда дожди стучатся в ваши двери,

Нет сил собраться и идти вперёд,

Пусть рядом обитает ангел Веры,

В обиду вашу душу не даёт,

Когда не греют фразы и одежда,

На сердце стужа — словно в феврале,

Пусть вас согреет ангелок Надежды,

Уложит спать на ласковом крыле,

Когда, устав, на всё на свете злитесь

И злость бушует пламенем в крови,

Не торопитесь — Богу помолитесь,

Придёт к вам ангел пресвятой Любви,

Пусть сохранят вас от любой стихии

Три ангела и матерь их — София!

Молитвы к Вере, Надежде, Любови и матери их Софии

Этим святым мученицам молятся о главных христианских добродетелях — вере, надежде и любви, об укреплении в вере, а также о сохранении подростков от искушений мира и маловерия, о христианской любви между родителями и детьми.

***

О святыя и достохвальныя мученицы Веро, Надеждо и Любы, и доблестных дщерей мудрая мати Софие, к вам ныне притецем со усердною молитвою; что бо паче возможет предстательствовати за ны пред Господем, аще не вера, надежда и любы, три сия краеугольныя добродетели, в нихже образ нареченныя, самою вещию тыя явисте! Умолите Господа, да в скорбех и напастех неизреченною благодатию Своею покрыет ны, спасет и сохранит, яко благ есть и Человеколюбец. Того славу, яко солнце незаходимое, ныне зряще светолепну, споспешествуйте нам во смиренных молениих наших, да простит Господь Бог грехи и беззакония наша, и да помилует нас, грешных и недостойных щедрот Его. Молите убо о нас, святыя мученицы, Господа нашего Иисуса Христа, Емуже славу возсылаем со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

***

О, многострадальная и премудрая великомученице Христова Софие! Ты душею на небеси у Престола Господня предстоиши, на земли же, данною тебе благодатию, различная совершаеши исцеления: призри убо милостивно на предстоящия люди и молящияся пред мощами твоими, просящия твоея помощи: простри ко Господу святыя молитвы твоя о нас, и испроси нам оставление согрешений наших, недужным исцеление, скорбящим и бедствующим скорую помощь: умоли Господа, да подаст всем нам христианскую кончину и добрый ответ на Страшнем Суде Своем, да сподобимся и мы купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Также читайте подборку поздравлений с Днем ангела Софии.



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