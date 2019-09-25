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Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 2019: поздравления, открытки и молитвы
В понедельник, 30 сентября, отмечают день памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления для ваших близких, а также молитвы к святым, которых вспоминаются в этот день.
Пусть всегда вам помогают
Надежда, Вера и Любовь,
От зла и бед оберегают,
Даря вам радость вновь и вновь!
Пусть Вера укрепит вам сердце,
Надежда душу озарит,
Ну, а Любовь не даст обжечься
И счастьем отблагодарит!
***
Три имени. Красивые, простые.
Слова, что помогают людям жить.
Когда-то нарекла детей София,
Ее мы и должны благодарить!
За то, что подарила Веру людям.
И что с Надеждою любой всегда живет.
И если есть Любовь, то счастье будет!
И в каждый дом пускай оно придет!
***
От чистого сердца поздравляю с великим и светлым Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Хочу пожелать встречать новый день с радостью и душевным светом, стремиться всегда к благим целям и добрым идеям, постигать в жизни искреннее счастье и абсолютный успех, хранить любовь в сердце, крепкую веру в душе и светлую надежду на лучшее.
***
Когда дожди стучатся в ваши двери,
Нет сил собраться и идти вперёд,
Пусть рядом обитает ангел Веры,
В обиду вашу душу не даёт,
Когда не греют фразы и одежда,
На сердце стужа — словно в феврале,
Пусть вас согреет ангелок Надежды,
Уложит спать на ласковом крыле,
Когда, устав, на всё на свете злитесь
И злость бушует пламенем в крови,
Не торопитесь — Богу помолитесь,
Придёт к вам ангел пресвятой Любви,
Пусть сохранят вас от любой стихии
Три ангела и матерь их — София!
Молитвы к Вере, Надежде, Любови и матери их Софии
Этим святым мученицам молятся о главных христианских добродетелях — вере, надежде и любви, об укреплении в вере, а также о сохранении подростков от искушений мира и маловерия, о христианской любви между родителями и детьми.
***
О святыя и достохвальныя мученицы Веро, Надеждо и Любы, и доблестных дщерей мудрая мати Софие, к вам ныне притецем со усердною молитвою; что бо паче возможет предстательствовати за ны пред Господем, аще не вера, надежда и любы, три сия краеугольныя добродетели, в нихже образ нареченныя, самою вещию тыя явисте! Умолите Господа, да в скорбех и напастех неизреченною благодатию Своею покрыет ны, спасет и сохранит, яко благ есть и Человеколюбец. Того славу, яко солнце незаходимое, ныне зряще светолепну, споспешествуйте нам во смиренных молениих наших, да простит Господь Бог грехи и беззакония наша, и да помилует нас, грешных и недостойных щедрот Его. Молите убо о нас, святыя мученицы, Господа нашего Иисуса Христа, Емуже славу возсылаем со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
***
О, многострадальная и премудрая великомученице Христова Софие! Ты душею на небеси у Престола Господня предстоиши, на земли же, данною тебе благодатию, различная совершаеши исцеления: призри убо милостивно на предстоящия люди и молящияся пред мощами твоими, просящия твоея помощи: простри ко Господу святыя молитвы твоя о нас, и испроси нам оставление согрешений наших, недужным исцеление, скорбящим и бедствующим скорую помощь: умоли Господа, да подаст всем нам христианскую кончину и добрый ответ на Страшнем Суде Своем, да сподобимся и мы купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.
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