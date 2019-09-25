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Опасные игры на дороге: на Донетчине трое подростков угодили под авто
В Мариуполе Донецкой области в среду, 25 сентября, автомобиль сбил двух подростком прямо на пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами. «ДТП произошло в 07:55 на пешеходном переходе, что на пересечении улицы Бахчиванджи и проспекта Строителей. За рулем „Шевроле“ находилась женщина 1981 года рождения. Подростки — девочка 15 лет и мальчик 12 лет — получили серьезные травмы. Дети переходили дорогу на зеленый свет», — отметили в городской полиции. Ранее в Харькове школьник, перебегавший дорогу, попал под машину и чудом уцелел.
По информации медиков, девочка получила тяжелейшую черепно-мозговую травму, у мальчика тупая травма живота и разрыв селезенки. Пострадавшие в больнице. Расследование по данному факту контролирует прокуратура Донецкой области.
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В тот же день, 25 сентября, полиция Донетчины сообщила еще об одном ДТП с участием несовершеннолетних. 16-летний подросток попал под автомобиль в Краматорске в результате собственного лихачества.
«24 сентября около девяти вечера на улице Большая Садовая трое подростков устроили на дороге игру на выживание. Опасный «аттракцион»: «А ты сможешь перебежать проезжую часть перед автомобилем и не попасть под колеса?». В итоге один успел и выиграл, второй воздержался, а третий угодил под колеса автомобиля «Запорожца» под управлением 30-летнего мужчины.
Пострадавший подросток находится в больнице. Кроме полученных травм, врачи констатировали у него острую алкогольную интоксикацию — парень был сильно пьян. По данному факту открыто уголовное производство.
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