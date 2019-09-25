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Годами висел на кухне: во Франции нашли шедевр стоимостью 6 миллионов евро
Европейские СМИ сообщили об удивительной находке, сделанной во Франции. Пожилая жительница города Компьень на севере страны решила продать икону, которая много лет висела у нее на кухне прямо над плитой. Женщина обратилась к эксперту, а тот пришел в восторг. Он пришел к выводу, что речь идет вовсе не об иконе, а о произведении живописи эпохи Проторенессанса.
Его догадку с уверенностью подтвердил известный искусствовед Эрик Тюркин. Он заявил, что это картина итальянского художника Чимабуэ (настоящее имя Ченни ди Пепо). Он жил в XIII веке. Его по праву считают одним из основоположников знаменитой флорентийской школы.
Картина, провисевшая в кухне над плитой, называется «Осмеяние Христа». Она является частью полиптиха Чимабуэ, датируемого концом XIII века. Полиптих состоял из восьми работ, изображающих Страсти Христовы и Распятие. «Осмеяние Христа» считалось безнадежно утерянным.
В настоящее время находку изучают с помощью инфракрасного излучения, однако Тюркин уверен, что картина написана Чимабуэ. Искусствовед сравнил ее с известными работами художника, которые хранятся в Национальной галерее в Лондоне и музее Frick Collection в Нью-Йорке и заявил: «Это одна и та же рука!»
Есть и еще одно доказательство — это личинки жука-древоточца. Чимабуэ все свои работы писал на деревянных панелях с золотым фоном. И в каждой из них с течением времени личинки жука оставили свои следы. Подделать витиеватые «ходы» просто невозможно.
Ожидается, что «Осмеяние Христа» будет выставлено на аукционе в конце октября. Стартовая цена найденного шедевра — 6 миллионов евро.
Напомним, в Нидерландах обнаружена украденная 20 лет назад картина Пабло Пикассо «Бюст женщины».
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