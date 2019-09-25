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Мир

Годами висел на кухне: во Франции нашли шедевр стоимостью 6 миллионов евро

21:09 25 сентября 2019 35
Осмеяние Христа
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Европейские СМИ сообщили об удивительной находке, сделанной во Франции. Пожилая жительница города Компьень на севере страны решила продать икону, которая много лет висела у нее на кухне прямо над плитой. Женщина обратилась к эксперту, а тот пришел в восторг. Он пришел к выводу, что речь идет вовсе не об иконе, а о произведении живописи эпохи Проторенессанса.

Его догадку с уверенностью подтвердил известный искусствовед Эрик Тюркин. Он заявил, что это картина итальянского художника Чимабуэ (настоящее имя Ченни ди Пепо). Он жил в XIII веке. Его по праву считают одним из основоположников знаменитой флорентийской школы.

Картина, провисевшая в кухне над плитой, называется «Осмеяние Христа». Она является частью полиптиха Чимабуэ, датируемого концом XIII века. Полиптих состоял из восьми работ, изображающих Страсти Христовы и Распятие. «Осмеяние Христа» считалось безнадежно утерянным.

В настоящее время находку изучают с помощью инфракрасного излучения, однако Тюркин уверен, что картина написана Чимабуэ. Искусствовед сравнил ее с известными работами художника, которые хранятся в Национальной галерее в Лондоне и музее Frick Collection в Нью-Йорке и заявил: «Это одна и та же рука!»

Есть и еще одно доказательство — это личинки жука-древоточца. Чимабуэ все свои работы писал на деревянных панелях с золотым фоном. И в каждой из них с течением времени личинки жука оставили свои следы. Подделать витиеватые «ходы» просто невозможно.

Ожидается, что «Осмеяние Христа» будет выставлено на аукционе в конце октября. Стартовая цена найденного шедевра — 6 миллионов евро.

Напомним, в Нидерландах обнаружена украденная 20 лет назад картина Пабло Пикассо «Бюст женщины».

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