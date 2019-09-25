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Украина

Встреча Зеленского с Трампом: опубликовано первое видео

21:52 25 сентября 2019 395
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

В Нью-Йорке проходит встреча президентов Украины и США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Американский лидер начал встречу с шутки.

«Господин Президент Украины сделал меня более знаменитым. У него замечательная репутация», — сказал Трамп, намекая на скандал, который вспыхнул из-за их телефонного разговора.

Президент Украины пригласил Трампа посетить «нашу прекрасную страну».

«Я знаю, что вы никогда не были в Украине, ваш предшественник тоже не нашел время. Можете ли вы дать мне слово, что вы приедете в нашу прекрасную страну?», — сказал Зеленский.

«Я постараюсь», — ответил Трамп.

Зеленский поблагодарил Трампа за помощь и заявил о том, что Украина нуждается в большем.

«Нам нужна не помощь, а настоящая поддержка. Только вместе с США и Европейским Союзом мы сможем остановить войну», — сказал он, напомнив, что Украина является самой большой страной в Европе, но хочет быть также и самой богатой.

В свою очередь Трамп заявил о готовности сотрудничать, а также заявил, что Украине удалось достигнуть прогресса в отношениях с Россией.

«Вы достигли прогресса с Россией, продолжайте в том же духе», — сказал американский лидер.

Во время встречи Зеленскому задали вопрос о том, ощущал ли он давление во время беседы с Трампом по поводу расследования в отношении сына Джо Байдена.

«Я думаю, что вы все прочитали текст. Я прошу прощения, но я не хочу участвовать в демократических открытых выборах в США», — ответил украинский лидер.

«Вы слышали, я считаю хорошей телефонную беседу, которая была нормальной. Мы говорили о многих вещах. Я думаю, что вы это прочитали… никто на меня не давил», — отметил Трамп.

Напомним, 24 сентября Владимир Зеленский совместно со своей супругой Еленой провел неформальную встречу с Дональдом Трампом и его супругой Меланией.

Стоит отметить, встреча проходит на фоне громкого скандала с участием Трампа и Зеленского, который может завершиться импичментом американскому президенту.

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