Мир

Текст может быть неточным: выяснилась интересная деталь о стенограмме разговора Трампа и Зеленского

Опубликованная Белым домом расшифровка телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским не является стенограммой в ее классическом понимании. Об этом говорится в самом тексте документа.

Его составители объяснили, что составили текст на основе записей сотрудников администрации, которые находились в ситуационной комнате Белого дома вор время скандального телефонного разговора.

Именно поэтому они называют документ меморандумом, а не стенограммой.

Подробности громкого политического скандала в США читайте в статье «ФАКТОВ» «Трамп влип в громкий скандал из-за разговора с Зеленским: почему президенту США грозит импичмент».

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