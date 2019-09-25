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Текст может быть неточным: выяснилась интересная деталь о стенограмме разговора Трампа и Зеленского
Опубликованная Белым домом расшифровка телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским не является стенограммой в ее классическом понимании. Об этом говорится в самом тексте документа.
Его составители объяснили, что составили текст на основе записей сотрудников администрации, которые находились в ситуационной комнате Белого дома вор время скандального телефонного разговора.
Именно поэтому они называют документ меморандумом, а не стенограммой.
Подробности громкого политического скандала в США читайте в статье «ФАКТОВ» «Трамп влип в громкий скандал из-за разговора с Зеленским: почему президенту США грозит импичмент».
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