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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2010 Год окончания: 2014
Скульптор: Ernest Massuet
Размер: 36×28 cm
Лимитированная серия 3000 изделий Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Те, кто ежедневно едет из Киева по старой Обуховской трассе, наверняка обращали внимание на скромный памятник из серого гранита, установленный на возвышении неподалеку от санатория «'Жовтень''. Когда-то на нём, под словами «'Всім, хто в дорозі, — Бог назустріч…'', стояло моё имя и две даты. Ну, в общем, всё, как полагается. Памятник-то я заказывал в мастерской на одном из столичных кладбищ. А мастера, изготавливавшие его, выспросив у моих коллег необходимые, по их мнению, данные, аккуратно отобразили текст на тщательно отшлифованной поверхности камня. До них так и не дошло, что заказчик памятника остался жив, а установить этот освящённый затем каменный оберіг решил в благодарность судьбе за спасение…
Это произошло ровно 20 лет назад. В последних числах сентября 1999 года, направляясь на работу, я ранним утром за рулём редакционного «'Фольксвагена'' направлялся в сторону Киева из Рудыков, где мы с семьёй тогда жили постоянно. Светило холодное осеннее солнышко, дорога была сухой и пустынной. В районе санатория «'Жовтень'', там, где сейчас установлена над дорогой эстакада для пешеходов, на разделительной полосе стояла женщина, очевидно, решившая перейти трассу в неположенном месте потому, что ей так было короче попасть на автобусную остановку. Когда до моей машины оставалось метров десять, она вдруг бросилась бежать — к остановке приближался автобус. Я принял, как мне показалось, единственно правильное в той ситуации решение: поскольку, резко тормозя, машина могла бы задеть женщину, я решил, ускорившись, объехать её справа. Манёвр удался. Женщина благополучно добежала до остановки и, как потом рассказывали очевидцы, села в автобус, даже не посмотрев в мою сторону. Моя же машина, «'хватанув'' бровку, резко ушла в кювет и, срубив несколько сосен, водительской стороной застряла на старом могучем дереве…
Не стану описывать подробности спасения нашей машины. Не стану рассказывать и о том, как больше недели супруга перевозила меня из одной больницы в другую, потому что из-за моей аллергии никто из хирургов не брался делать многочасовую операцию на левом предплечье, мелко подробленном в результате страшного удара. Благодаря добрым людям и замечательным специалистам всё закончилось благополучно. И руку удалось спасти, и Андрюша через полгода появился на свет (жена была в ту пору беременна), и Анечка через восемь лет родилась. Каждый раз, проезжая мимо того памятного камня, установленного мною на месте аварии через какое-то время, доця молча благодарит Господа за то, что нам с ней удалось в этой жизни встретиться. А уж как Господа благодарю я, наверное, и говорить не приходится.
Каждый прожитый за эти двадцать лет день считаю подаренным судьбой. Потому ценю и наслаждаюсь каждым глотком воздуха, каждым кусочком хлеба, каждым мгновением, проведенным с родными и близкими. И каждой трудностью, проблемой или испытанием, посылаемым для очередного преодоления, тоже. Ведь преодолевать жизненные невзгоды дано только живым.
Ну, а ошибку с двумя датами на памятном камне, вовремя обнаруженную перед его установкой на месте аварии, вспоминаю сейчас с улыбкой… Значит, не пришло ещё время.
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».