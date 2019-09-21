26 сентября 2019

Те, кто ежедневно едет из Киева по старой Обуховской трассе, наверняка обращали внимание на скромный памятник из серого гранита, установленный на возвышении неподалеку от санатория «'Жовтень''. Когда-то на нём, под словами «'Всім, хто в дорозі, — Бог назустріч…'', стояло моё имя и две даты. Ну, в общем, всё, как полагается. Памятник-то я заказывал в мастерской на одном из столичных кладбищ. А мастера, изготавливавшие его, выспросив у моих коллег необходимые, по их мнению, данные, аккуратно отобразили текст на тщательно отшлифованной поверхности камня. До них так и не дошло, что заказчик памятника остался жив, а установить этот освящённый затем каменный оберіг решил в благодарность судьбе за спасение…

Это произошло ровно 20 лет назад. В последних числах сентября 1999 года, направляясь на работу, я ранним утром за рулём редакционного «'Фольксвагена'' направлялся в сторону Киева из Рудыков, где мы с семьёй тогда жили постоянно. Светило холодное осеннее солнышко, дорога была сухой и пустынной. В районе санатория «'Жовтень'', там, где сейчас установлена над дорогой эстакада для пешеходов, на разделительной полосе стояла женщина, очевидно, решившая перейти трассу в неположенном месте потому, что ей так было короче попасть на автобусную остановку. Когда до моей машины оставалось метров десять, она вдруг бросилась бежать — к остановке приближался автобус. Я принял, как мне показалось, единственно правильное в той ситуации решение: поскольку, резко тормозя, машина могла бы задеть женщину, я решил, ускорившись, объехать её справа. Манёвр удался. Женщина благополучно добежала до остановки и, как потом рассказывали очевидцы, села в автобус, даже не посмотрев в мою сторону. Моя же машина, «'хватанув'' бровку, резко ушла в кювет и, срубив несколько сосен, водительской стороной застряла на старом могучем дереве…

Не стану описывать подробности спасения нашей машины. Не стану рассказывать и о том, как больше недели супруга перевозила меня из одной больницы в другую, потому что из-за моей аллергии никто из хирургов не брался делать многочасовую операцию на левом предплечье, мелко подробленном в результате страшного удара. Благодаря добрым людям и замечательным специалистам всё закончилось благополучно. И руку удалось спасти, и Андрюша через полгода появился на свет (жена была в ту пору беременна), и Анечка через восемь лет родилась. Каждый раз, проезжая мимо того памятного камня, установленного мною на месте аварии через какое-то время, доця молча благодарит Господа за то, что нам с ней удалось в этой жизни встретиться. А уж как Господа благодарю я, наверное, и говорить не приходится.

Каждый прожитый за эти двадцать лет день считаю подаренным судьбой. Потому ценю и наслаждаюсь каждым глотком воздуха, каждым кусочком хлеба, каждым мгновением, проведенным с родными и близкими. И каждой трудностью, проблемой или испытанием, посылаемым для очередного преодоления, тоже. Ведь преодолевать жизненные невзгоды дано только живым.

Ну, а ошибку с двумя датами на памятном камне, вовремя обнаруженную перед его установкой на месте аварии, вспоминаю сейчас с улыбкой… Значит, не пришло ещё время.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…