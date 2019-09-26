Политика

Думал, что США опубликуют только свою часть, — Зеленский о разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский надеялся, что в опубликованной Белым домом стенограмме переговоров «Зеленский — Трамп» будут отражены только реплики американского президента. Об этом Зеленский заявил на брифинге в США.

«Я просто думал, что они опубликуют свою часть», — сказал Зеленский. В целом он согласен с американским президентом, что не все телефонные разговоры должны становиться достоянием публики: «Потому что геополитика, какие-то планы».

Трамп упоминал в разговоре с журналистами, что получил согласие от Украины на публикацию стенограммы. Зеленский, как оказалось, этим вопросом не сильно интересовался. «Я не разговаривал перед этим с президентом Трампом… Но я не против. Смотрите, если нужно разрешение юридическое… Я просто не знаю формат, честно скажу. Если должно было быть письменное разрешение — это один вопрос. Я рассказал вам о своих ощущениях», — заявил он.

Трамп решился выложить стенограмму разговора с Зеленским от 25 июля, поскольку противники американского президента заговорили о процедуре импичмента. Сенаторы заподозрили, что разговор касался Джо Байдена и попыток Трампа нанести удар по политическому оппоненту при посредничестве Украины.

Стенограмма разговора была опубликована 25 сентября. Кроме реплик Трампа, не менее интересными оказались сведения, озвученные Зеленским. Новоизбранный украинский президент критиковал европейских лидеров, намекал на лояльность нового генпрокурора («100% мой человек»), дал нелицеприятные оценки американскому послу Мари Йованович.

Составители транскрипта уточнили, что опубликованный текст может быть неточным, поскольку в основу легла не единая профессиональная стенограмма, а записи нескольких людей.

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