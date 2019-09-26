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Новый тренд в Instagram: соцсеть заполнили фото из приложения Gradient
Для пользователей Instagram придумали новое развлечение. Когда-то популярное «состаривающее» приложение FaceApp уже мало интересно — теперь пользователи соцсетей ищут своего двойника среди знаменитостей с помощью программы Gradient.
Изюминкой приложения является то, что поиск двойника ведется не только по базе фотографий кинозвезд. Беспристрастная программа может найти сходство пользователя с историческим персонажем, с лицом на иконе или с героем известной картины.
Забавно выглядят и «трансгендерные» сходства, когда двойником оказывается человек противоположного пола.
Напомним, ранее специалисты рассказали, почему важно соблюдать осторожность при пользовании трендовыми мобильными приложениями. Пользователям стоит обратить внимание, кто является разработчиком технологии, какие данные собираются и куда потом отправляются полученные сведения.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»