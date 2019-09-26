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В Киеве зверски избили парня из-за «неправильной одежды»: в полиции показали фото злоумышленника
В Киеве на Подоле двое молодых людей зверски избили прохожих. Поводом стал «неправильный» внешний вид. Хулиганам не понравились длинные волосы юношей и черная одежда. Один из пострадавших сейчас в коме в реанимационном отделении.
Полиция выяснила, что хулиганы отправились искать приключений, будучи уже изрядно навеселе. Возле Контрактовой площади молодые люди увидели компанию «неформалов» и решили самоутвердиться. Одного из неформальной компании избили и уронили головой об асфальт. Пострадавшему потребовалась срочная помощь врачей.
С места драки пьяные неадекваты сбежали, но на этом не остановились. «Продолжили хулиганские действия, отправились в сторону супермаркета, попутно цепляясь и избивая всех, кого встречали по пути», — рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.
Далее дорога хулиганов пролегала через подземный переход с торговыми киосками. Владельцу точки по продаже мобильных устройств не повезло: он менял стекло на витрине и не заметил агрессивную парочку. Угрожая ножом, хулиганы забрали с витрины два мобильных телефона, несколько смарт-часов, наушники, компьютерные мыши, после чего скрылись.
Одного из злоумышленников удалось задержать в маршрутке на Житомир. Второго все еще ищут. Задержанный оказался 24-летним уроженцем Одессы. Юноша в свое время был судим за грабеж, отсидел четыре года в тюрьме, после освобождения поселился в в Киеве и даже устроился работать паркетоукладчиком. Сейчас гражданину грозит новый срок за тяжкое телесное повреждение, разбой и хулиганство.
Что касается пострадавшего от хулиганов, то его состояние все еще тяжелое. «Случилось кровоизлияние, которое нужно было убирать в операционной. Немедленно была выполнена операция. Он находится на искусственной вентиляции легких, находится в коме», — рассказал в эфире ТСН заведующий отделением реанимации больницы скорой помощи Игорь Малыш.
Напомним, ранее в Киеве группа молодых людей избила бездомного и сняла этот процесс на видео. До этого под Киевом поймали хулиганов, громивших машины и отламывавших автомобильные зеркала.
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