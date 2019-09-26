Появилась реакция ЕС на слова Зеленского и Трампа о недостаточной помощи Украине

Политика

В Европейском Союзе резко отреагировали на реплики президента Владимира Зеленского в разговоре с лидером США Дональдом Трампом. Зеленский в беседе 25 июля, как зафиксировано в стенограмме, заявил о недостаточном содействии Европы. В ЕС на это ответили, что объемы помощи, направляемые Украине, — беспрецедентные.

«За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой объем помощи за всю историю Европейского Союза», — напоминает Верховный представитель ЕС по иностранным делам, вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини.

«Европейский Союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 миллиардов евро грантов и займов для поддержки процесса реформ», — приводит заявление Могерини Радио Свобода.

Попутно в ЕС напомнили, что кроме упомянутых общеевропейских 15 миллиардов евро, Украина получила еще и финансы от отдельных стран-членов ЕС.

Сам же Зеленский заявил, что благодарен лидерам европейских стран за помощь, но считает справедливой прозвучавшую в их адрес критику.

«Я за каждое свое слово отвечаю. Я много раз благодарил, благодарю и сейчас на встрече с президентом Трампом сказал, что благодарен за любую помощь Украине от наших европейских лидеров, от госпожи Меркель, от господина Макрона, и от других. Разговор с Трампом происходил в очень сложный период, когда Россию вернули в ПАСЕ, санкции не оказывали такое сильное давление на строительство „Северного потока-2“, и я говорил об этом со всеми лидерами, о которых я говорил в этом разговоре, или о которых я не говорил», — сказал президент на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи с Дональдом Трампом.

Напомним, стенограмму телефонного разговора между Трампом и Зеленским опубликовала администрация президента США, отвечая на объявленное начало процедуры импичмента.

Как рутинный телефонный разговор стал угрозой для Трампа, читайте в материале «ФАКТОВ» «Трамп влип в громкий скандал из-за разговора с Зеленским: почему президенту США грозит импичмент».

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