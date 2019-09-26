Происшествия

Держит в страхе всю улицу: в Мариуполе агрессивный пес порвал мужчине лицо и шею (фото, видео)

Минимум две новые жертвы на счету у пса бойцовской породы: одного мужчину 24 сентября доставили в больнице с укушенной раной ноги, второму после нападения все той же собаки наложили 71 шов на лицо и шею. Об этом местным тележурналистам рассказали сами жители поселка Моряков, что в Приморском районе Мариуполя на Донетчине.

«Все мы боимся выпускать детей со двора и уже обратились в полицию. Но как ты ребенка удержишь во дворе в хорошую погоду?» — говорит жительница поселка Алла Янковская.

«У мужа уже сутки рана кровоточит, вот вызвали „скорую“, поедем все же в больницу», — пожаловалась другая соседка Полина Котелкина, мужа которой увезли в больницу прямо на глазах у съемочной группы телеканала «TV7 — Мариуполь».

«Хозяин собаки, вероятно, выпивает. Потому что вместо того, чтобы следить за своей собакой, он ругается матом. Мимо него пройти невозможно, он как такими словами поливает! На меня его пес за последние полтора года нападал четыре раза», — жалуется Иван Тодуров, сын которого жестоко пострадал от нападения питбуля несколько недель назад.

Александру Тодурову наложили 71 шов на лицо и шею. «Собака набросилась на меня и порвала мне горло и губы», — говорит пострадавший мужчина, который до сих пор еще в бинтах. И едва его выписали из отделения челюстно-лицевой хирургии, как он снова угодил на больничную койку — уже в отделение терапии: на почве полученного стресса у пострадавшего случился гипертонический криз.

Заявление от потерпевших в полиции приняли. По факту случившегося проводится проверка. А под видео телесюжета, которое выложили в сеть, тут же появились десятки комментариев. Комментаторы требуют ужесточения ответственности для владельцев собак за своих питомцев и обязательной регистрации животных.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве на Ветряных Горах собака напала на мальчика, возвращавшегося домой вместе с отцом, и разорвала ему пятку до кости.

А в селе Змиинец Волынской области пес, сорвавшийся с цепи, жутко искусал 8-летнюю девочку.

«ФАКТЫ» также писали, что владелец собаки, которая загрызла в Вознесенске Николаевской области 27-летнюю женщину, получил условный срок. Трагедия произошла вечером 18 февраля 2019 года.

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