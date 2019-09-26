Политика

В США рассекретили текст жалобы на скандальный разговор Трампа с Зеленским

В США рассекретили заявление-жалобу, с которой началось расследование скандального разговора 25 июля между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и которое в итоге вылилось в начало процедуры импичмента Трампу.

Как сообщает CNN, заявление от осведомителя готовятся показать широкой публике утром 26 сентября. Пока же текст резонансного заявления передали на ознакомление в Сенат и в Палату представителей США.

Конгрессмены, которые уже ознакомились с содержанием документа, говорят, что теперь лучше понимают инициаторов импичмента Трампа. «После прочтения этого документа я встревожен даже больше, чем во время ознакомления с меморандумом (имеется в виду стенограмма телефонной беседы Трампа и Зеленского)», — заявил сенатор Чак Шумер.

Автор жалобы готов лично встретиться с конгрессменами, предоставить дополнительную информацию и намекает, что кроме него, есть и другие свидетели, которые могут поделиться интересными сведениями. Также в заявлении-жалобе приводятся важные документы, представляющие интерес для законодателей.

Ранее «ФАКТЫ» проанализировали, как Трамп влип в громкий скандал из-за разговора с Зеленским, и почему президенту США грозит импичмент.

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